Esta formación busca elevar la conciencia de seguridad operacional, garantizando que el personal médico esté plenamente familiarizado con el entorno de vuelo.
En un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) dieron inicio al Curso de Familiarización Aeronáutica 2026, iniciativa que capacitará a 68 profesionales y personal de salud del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en herramientas, técnicas y conocimientos en operaciones aéreas, permitiéndoles integrarse con mayor eficacia a las tripulaciones de rescate.

