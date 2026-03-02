En un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) dieron inicio al Curso de Familiarización Aeronáutica 2026, iniciativa que capacitará a 68 profesionales y personal de salud del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en herramientas, técnicas y conocimientos en operaciones aéreas, permitiéndoles integrarse con mayor eficacia a las tripulaciones de rescate.

Este programa, que se desarrolla del 2 al 9 de marzo, consta de 21 horas de instrucción intensiva que abarca disciplinas fundamentales como reglamento del aire y meteorología aeronáutica básica, aerodinámica y medicina aeronáutica y reconocimiento y operatividad de la aeronave Beechcraft King Air 360C. Esta formación busca elevar la conciencia de seguridad operacional, garantizando que el personal médico esté plenamente familiarizado con el entorno de vuelo durante el manejo de pacientes en estado crítico.

La Dra. María Inés Quiroz, directora ejecutiva del SAMU, destacó la trascendencia de este entrenamiento: “Esta formación permitirá una mejor coordinación interinstitucional y una ejecución más segura y eficiente de cada traslado. Trabajamos como una sola tripulación, priorizando siempre el bienestar de los pacientes más vulnerables”.

Desde la firma del convenio de cooperación en 2018 entre el Minsa, a través del SAMU y el Seguro Integral de Salud (SIS), con la FAP se han concretado 1.290 traslados aéreos, salvando la vida de ciudadanos en las zonas más remotas del país. Y en lo que va del 2026, ya se han realizado con éxito 13 evacuaciones aeromédicas, cifra que evidencia la vigencia y la necesidad crítica de este servicio.