Un hecho de violencia ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Paseo de la República a pocos metros del Palacio de Justicia en el Cercado de Lima, cuando un hombre, delante de varios niños y comerciantes de la zona, acuchilló a otro a plena luz del día.

América Noticias indicó que el agresor apuñaló a la víctima en una banca e intentó seguir agrediéndolo a pesar de que este intentaba huir desangrándose a vista y paciencia de personas que transitaban por el lugar.

El afectado finalmente se desvaneció en un puesto de golosinas mientras que el delincuente aprovechó la confusión escaparse. Testigos informaron que la víctima fue auxiliada por efectivos policiales, quienes la trasladaron de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza para ser internada.

Los residentes del Cercado de Lima manifestaron su preocupación por la escasa vigilancia preventiva en una zona muy concurrida y próxima a entidades estatales. Señalaron que la presencia de seguridad es irregular y resulta insuficiente para controlar los frecuentes incidentes que se registran en la avenida Paseo de la República.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones para determinar el móvil del ataque, el cual aún es materia de investigación.

Según informaron fuentes oficiales, se ha solicitado formalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el acceso a las cámaras de videovigilancia para identificar el rostro del atacante y su ruta de escape.

Por su parte, el Hospital Arzobispo Loayza no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado actual de salud del herido, aunque se confirmó que su ingreso fue por heridas punzocortantes.