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Los vecinos del Cercado de Lima expresaron su malestar por la falta de patrullaje. Foto: América Noticias
Los vecinos del Cercado de Lima expresaron su malestar por la falta de patrullaje. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un hecho de violencia ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Paseo de la República a pocos metros del Palacio de Justicia en el Cercado de Lima, cuando un hombre, delante de varios niños y comerciantes de la zona, acuchilló a otro a plena luz del día.

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