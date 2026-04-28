Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Cámara de Comercio de Lima exhortó al Ejecutivo y al Congreso revisar el funcionamiento de Pronabec. Foto: CCL.
La Cámara de Comercio de Lima exhortó al Ejecutivo y al Congreso revisar el funcionamiento de Pronabec. Foto: CCL.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitó una reingeniería urgente del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) tras la cancelación de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.