La Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitó una reingeniería urgente del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) tras la cancelación de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario.

El Gremio de Educación de la CCL manifestó que la suspensión evidencia una problemática estructural en el sistema de becas estatal. Por ello, proponen una reestructuración basada en metas claras e indicadores de desempeño que garanticen la eficiencia y sostenibilidad institucional.

La institución detalló que el programa enfrenta una crisis presupuestal crítica para el periodo 2025-2026. De acuerdo con el pronunciamiento, solo se han asignado S/50 millones para el próximo año, a pesar de que se requieren S/793 millones para cubrir los requerimientos del sector.

La falta de recursos compromete el acceso y la permanencia de más de 20,000 potenciales becarios en diversos programas. Además, el gremio informó sobre una deserción de 3,790 beneficiarios entre los años 2021 y 2025, situación ocurrida principalmente en la modalidad de Beca 18.

Ante este escenario, la CCL exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a revisar de forma integral el funcionamiento de la entidad. La organización empresarial busca asegurar que las oportunidades para jóvenes talentos no dependan de intereses políticos o decisiones de corto plazo.

El pronunciamiento oficial, emitido el 28 de abril de 2026, surge mientras el Ministerio de Educación sostiene que el programa atraviesa un proceso de reorganización interna. No obstante, el gremio empresarial enfatiza la necesidad de fortalecer la transparencia para proteger el desarrollo del capital humano nacional.