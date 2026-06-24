Esta disposición está establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, Ley de Descansos Remunerados, que reconoce que el 29 de junio como feriado nacional. | Foto: magnifik
Esta disposición está establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, Ley de Descansos Remunerados, que reconoce que el 29 de junio como feriado nacional. | Foto: magnifik
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Centro Legal, informó que los trabajadores del sector privado que laboren durante el feriado nacional del lunes 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, sin que tengan un descanso sustitutorio, tendrán derecho a percibir una “triple” remuneración.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.