Como cada 29 de junio, este lunes se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas más importantes para los fieles seguidores de la iglesia católica. La importancia de esta fecha radica en conmemorar la solemnidad conjunta de los apóstoles y testigos de Jesús.

Como indica la Biblia, Simón fue bautizado por Jesús de Nazaret como Pedro, convirtiéndose en el primer discípulo del hijo de Dios y elegido el primer Papa de la iglesia católica. Antes de convertirse en discípulo de Jesús fue pescador de profesión. Su actividad cotidiana hizo que Jesús le encomendara la misión de ser “pescador de hombres”. Por este motivo, Pedro es considerado “Patrono de los Pescadores”.

San Pedro, patrono de los pescadores | Foto: captura

Asimismo, Cristo renombró a Pedro como la “roca” de la Iglesia y le dijo las siguientes palabras: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, frase que se puede apreciar en el texto bíblico Mateo 16,16. Posterior a ete hecho, Pedro aceptó la misión con humildad hasta el día de su muerte como mártir.

Por otra parte, en sus inicios, San Pablo fue perseguidor de cristianos cuando era conocido como Pablo de Tarso. Posteriormente, se convirtió al cristianismo y cambió de nombre con el que lo conocemos en la actualidad. San Pablo es considerado como el “Apóstol de los Gentiles”.

San Pablo evagelizando al pueblo | Foto: captura

Pablo fue considerado como un modelo de evangelización por todos los católicos, puesto que luego de encontrar en su camino a Jesucristo, se entregó a la causa del Evangelio.

¿Por qué se celebra San Pedro y San Pablo?

El día de San Pedro y San Pablo es una fecha considerada como una de las festividades más importantes en el calendario religioso para todos los cristianos. Esta conmemoración se celebra el 29 de junio de cada año y recuerda el martirio que vivieron Simón Pedro y Pablo de Tarso en Roma, quienes fueron considerados como los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana.

Día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio: ¿Por qué la iglesia católica los conmemora en esta fecha?

LISTA DE FERIADOS DEL 2026

Al resto del 2026 le quedan 10 feriados nacionales, revisa aquí qué fechas son y qué se celebra: