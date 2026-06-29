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Resumen

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El reencuentro en el convento. Una ilustración clásica inspirada en la crónica por el Día de San Pedro y San Pablo, que escribió el español Ramón Gómez de la Serna hace 80 años en El Comercio. (Imagen creada con IA),
El reencuentro en el convento. Una ilustración clásica inspirada en la crónica por el Día de San Pedro y San Pablo, que escribió el español Ramón Gómez de la Serna hace 80 años en El Comercio. (Imagen creada con IA),
Por Carlos Batalla

Ramón Gómez de la Serna, escritor de la primera mitad del siglo XX, ocupa un lugar singular en la literatura española de esa centuria. Novelista, ensayista, dramaturgo, periodista y creador de las célebres “greguerías”, fue uno de los escritores más innovadores de la vanguardia hispánica. Su obra se caracterizó por una mirada original sobre la realidad, capaz de descubrir poesía, humor y extrañeza en los objetos y escenas más cotidianas. Desde las páginas de periódicos y revistas hasta sus libros más ambiciosos, cultivó un estilo inconfundible que influyó en generaciones posteriores de escritores de España y América.

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