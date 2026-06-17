Resumen

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Durante la ceremonia, se anunció la apertura de postulaciones para las ocho categorías de esta nueva edición, impulsadas junto a los socios estratégicos Entel, Sky, Acer, Latina y El Comercio. Foto: GEC.
Durante la ceremonia, se anunció la apertura de postulaciones para las ocho categorías de esta nueva edición, impulsadas junto a los socios estratégicos Entel, Sky, Acer, Latina y El Comercio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En el marco de la Semana de la Innovación 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Concytec, se realizó el lanzamiento oficial de la cuarta edición del Premio Avonni-CCL, que tiene como fin visibilizar y reconocer los mejores casos peruanos de éxito que están creando valor e impacto en el desarrollo sostenible del país, mediante la innovación en distintos rubros y categorías.

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