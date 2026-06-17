En el marco de la Semana de la Innovación 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Concytec, se realizó el lanzamiento oficial de la cuarta edición del Premio Avonni-CCL, que tiene como fin visibilizar y reconocer los mejores casos peruanos de éxito que están creando valor e impacto en el desarrollo sostenible del país, mediante la innovación en distintos rubros y categorías.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima y reunió a líderes empresariales, emprendedores, representantes del sector público, academia y organizaciones del ecosistema de innovación nacional e internacional.

Durante la ceremonia, se anunció la apertura de postulaciones para las ocho categorías de esta nueva edición, impulsadas junto a los socios estratégicos Entel, Sky, Acer, Latina y El Comercio. Estas categorías buscan identificar, reconocer y visibilizar iniciativas innovadoras que estén generando impacto económico, social y ambiental en el Perú.

“El Premio Avonni-CCL busca reconocer a quienes están transformando el Perú a través de soluciones innovadoras. Más que un galardón, es una plataforma que conecta a emprendedores, empresas e instituciones comprometidas que generen confianza para innovar y así construir un futuro más competitivo y sostenible para el país”, sostuvo Carolina Álvarez Directora Ejecutiva de Foro Innovación Perú.

La jornada contó con la participación especial de la destacada emprendedora chilena Barbarita Lara, reconocida internacionalmente como Innovator Under 35 por el MIT, quien compartió su experiencia como creadora de soluciones tecnológicas de alto impacto y destacó la importancia de promover ecosistemas que impulsen la innovación y el emprendimiento en América Latina.

Asimismo, participaron ganadores de ediciones anteriores del Premio Avonni-CCL, quienes compartieron el impacto que tuvo este reconocimiento en el crecimiento y visibilidad de sus iniciativas. Entre ellos estuvieron Luis Chau, fundador de Revalua y ganador de la categoría Innovación Financiera, y Dante León, fundador de Jadish y ganador de la categoría Movilidad Sustentable e Inteligente presentada por Acer.