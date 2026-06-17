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El mundo mira con expectativa la reapertura total del Estrecho de Ormuz. Photographer: Jack Guez/AFP/Getty Images
El mundo mira con expectativa la reapertura total del Estrecho de Ormuz. Photographer: Jack Guez/AFP/Getty Images
/ Jack Guez
Por Juan Saldarriaga

Estados Unidos e Irán buscan la paz en Medio Oriente, y el memorando de entendimiento suscrito por ambas naciones el pasado domingo es prueba de ello. Así lo entienden también los mercados, que respondieron con animación el lunes y el martes, haciendo retroceder el precio del petróleo en casi 9%.

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