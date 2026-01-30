El jurado del Premio Avonni-CCL eligió a los ganadores de la tercera edición destacando a las innovaciones más relevantes del país. Durante el proceso, el jurado, compuesto por empresarios, representantes de la academia y del sector público, evaluó 18 proyectos finalistas correspondientes a seis categorías postulables y dos reconocimientos especiales.

“En esta tercera edición, un jurado de alto nivel cumplió un rol fundamental al reconocer iniciativas que generan impacto positivo a través de la innovación. Cada año, los proyectos sorprenden más y elevan el estándar de la innovación con impacto. Demuestran que, con rigor y una mirada transversal, la innovación impulsa transformaciones económicas y sociales sostenibles, fortaleciendo el desarrollo del Perú”, señaló Carolina Álvarez, directora ejecutiva de ForoInnovación Perú.

Los ganadores serán anunciados oficialmente el 11 de marzo durante la Ceremonia de Premiación, que se realizará en UTEC y reunirá a representantes del sector empresarial, la academia y el ecosistema de innovación del país.

Cabe recalcar que el Premio Avonni-CCL es organizado por la Fundación ForoInnovación Perú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en alianza con El Comercio. Cuenta con el apoyo de sus socios estratégicos Sky, Entel, UTEC, Acer, Caja Centro y Latina.

En esta tercera edición, el Premio Avonni-CCL continúa consolidándose como una plataforma que visibiliza iniciativas que, a través de la innovación, generan impacto positivo y aportan al desarrollo del Perú.