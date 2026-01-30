El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que en 2025, el crédito al sector privado, que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas, registró un crecimiento del 6,5%, la tasa anual más alta desde 2020 (11,5%).
Por componentes, en 2025 el crédito a las personas aumentó en 6,9% interanual y el otorgado a las empresas en 6,2%.
El BCRP detalló que el incremento de este último sin considerar el impacto de las amortizaciones y cancelaciones de los créditos del Programa Reactiva Perú fue de 7%.
En términos mensuales, el crédito se expandió en 0,6% en diciembre, impulsado por un aumento de 0,9% del crédito a empresas y de 0,3% a personas.
Por monedas, el crédito en soles se incrementó en 5% interanual en 2025 y en moneda extranjera tuvo un dinamismo de 12,2%. En términos mensuales, el crédito en moneda nacional creció 0,3%, y en dólares lo hizo en 1,8%.
