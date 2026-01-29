A noviembre del 2025 se registraron 1 millón 522 mil empleos directos anualizados (diciembre del 2024 a noviembre del 2025) asociados a las exportaciones, un 11.1% superior respecto al periodo interanual anterior (diciembre del 2023 a noviembre del 2024), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

En el reporte Empleo asociado a las exportaciones - noviembre 2025 se detalló que los puestos de trabajo creados gracias a los despachos tradicionales (652 mil 392) y a los no tradicionales (869 mil 417), crecieron 15,8% y 7,9% respectivamente.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a noviembre del 2025 el país registró 4 millones 695 mil empleos privados formales (4,7% de incremento interanual), con lo cual los directamente asociados a los envíos al exterior representaron el 32,4% del total.

Resaltaron la agroindustria (635 mil 003), minería tradicional (403 mil 313) y agro primario (228 mil 061). Estos 3 sectores concentraron el 83,2% del conjunto de plazas laborales generadas, a raíz de la ascendente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno.

Por tasa de crecimiento sobresalieron la pesca y acuicultura (50,5%) y el agro tradicional (23,3%), mientras que los negativos más resaltantes fueron joyería (-41,3%), maderas (-28,5%), minería no metálica (-9,4%), hidrocarburos (-9,4%) y varios (-7,5%).

Debido a su demanda, EE.UU. se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos con 387 mil 446 (25,5% del total), seguido de la Unión Europea con 329 mil 857, China con 260 mil 120, Canadá con 69 mil 768 e India con 45 mil 469.

Australia (268,1%), Colombia (34,3%) y Emiratos Árabes Unidos (26,3%) registraron los incrementos interanuales más altos, con 14 mil 047, 37 mil 306 y 20 mil 183 plazas laborales, respectivamente.

Regiones

De acuerdo con el reporte del Cien-Adex, a costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 75% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, 7 de ellas presentaron cifras positivas: Tacna (43.3%), Piura (24.0%), Lambayeque (23.9%), Arequipa (10.3%), Callao (7.5%), Lima (2.1%) e Ica (0.4%).

La zona andina concentró el 21% y la zona amazónica solo el 4%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por cada zona fueron Cajamarca (132 mil 971) y San Martín (30 mil 705). Del total, destacaron Lima (317 mil 890), Ica (180 mil 359), La Libertad (162 mil 504), Piura (134 mil 084), Cajamarca (132 mil 971) y Lambayeque (78 mil 329).