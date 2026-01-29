El 100% de los partidos de la Liga 1 se transmitirán a través de Movistar TV, pues la teleoperadora confirmó que los encuentros del campeonato se emitirán en su programación durante 2026.

Luego de la salida de GOLPERU, existía incertidumbre sobre la transmisión de la Liga 1 en la plataforma, pero el último 28 de enero Movistar confirmó el hecho a través de sus redes sociales.

“Para los que tienen Movistar, o sea, si tienes Movistar en estos momentos, el canal 14 simplemente lo pones como ponías Gol Perú y ahí va a estar L1 Max y es completamente gratis. No vas a tener que pagar un sol más por el servicio que actualmente tiene Movistar”, señaló el comentarista Diego Rebagliati en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Los partidos podrán visualizarse dentro de la app de Mi Movistar y el Movistar Play. “Todos los partidos de la liga, empezando por el partido de Alianza, se van a poder ver por Movistar sin pagar absolutamente nada”, añadió Rebagliati.

Cusco FC vs. Universitario por la fecha 2 de Liga 1 2026. (Foto: Liga 1)

Programación de la fecha 1 de Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / IPD Huancayo / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Pato Quinteros (comentarista), Diego Rebagliati (comentarista), Julio Vílchez (reportero) y Kevin Pacheco (reportero).

UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Talía Azcárate (comentarista) y Rodrigo Arosemena (reportero).

Sábado 31 de enero

Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Eduardo Combe (reportero) y Ana Lucía Rodríguez (reportera).

Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Ricardo Montoya (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), Rodrigo Morales (comentarista) y Rudy Estremadoyro (reportero).

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Erick Delgado (comentarista), Jaime Piñe (reportero) y Percy Ramos (reportero).

Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

Equipo: Rosa María Múñoz (narradora), Rodrigo Morales (comentarista) y Juana Acevedo (reportera).

Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), José Carvallo (comentarista), Ricardo Montoya (comentarista), Gustavo Peralta (reportero) y Eduardo Combe (reportero).

Lunes 2 de febrero