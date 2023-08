Luis Eduardo Garvan, gerente de Marca y Contenidos de Movistar Perú, en exclusiva para Día1, comenta sobre todos estos temas, así como la importancia de las señales exclusivas para captar más usuarios. Además, afirma que no tener todos los partidos de la Liga1 (hoy en mano de 1190 Sports, que tiene los derechos de transmisión y comercialización del torneo, salvo de cuatro equipos) dentro de sus contenidos no era algo que tenían planificado. A diferencia de otros modelos de negocio, indica el ejecutivo, la compañía tiene la premisa de no cobrar un valor adicional al contenido diferenciado que vayan a ofrecer.

—¿En qué consiste el relanzamiento de la propuesta de entretenimiento de Movistar?

Para nosotros es fundamental fortalecer nuestra estrategia de contenido, que ha sido siempre un diferencial en el mercado. Tenemos la visión de que esta propuesta de contenido sea una propuesta de entretenimiento 360, con una visión multiplataforma que tenga lo mejor de los dos mundos: de la televisión tradicional que sigue siendo fundamental en el consumo de los hogares, pero también lo mejor del mundo del streaming y el consumo bajo demanda, una tendencia que después de la pandemia se ha consolidado de manera importante.

—¿De qué manera se está reforzando esta visión multiplataforma?

Estamos fortaleciendo tres patas clave en la experiencia de contenido. La primera es la televisión lineal, con el mejor contenido nacional y diferencial, contamos con un esfuerzo muy grande por brindar canales exclusivos y contenido internacional. Ahí acabamos de renovar contrato por tres años más con Canal N y con RPP Tv.

La segunda pata ha sido es a través de Movistar TV app, lo que buscamos es que el cliente acceda a este contenido multiplataforma, además con una serie de novedades en funcionalidades. Y ahora vamos a poder ofrecerlo de manera independiente al servicio de TV paga. Y una tercera pata, que lanzamos desde julio es la alianza con el grupo Disney (Disney+ y Star+) para brindar estas nuevas plataformas sin costo adicional.

Movistar Play suma a sus servicios Disney+ y Star+.

—¿Esto permitirá que se amplíe el alcance de Movistar TV app? ¿Están apostando más por las plataformas de streaming?

Queremos brindar mucho más ventanas de acceso al contenido que brindamos y ahí sentíamos que esta era también una forma de potenciar la experiencia que estamos brindando con la fibra óptica, que estamos buscando masificar.

En ese sentido, Movistar Tv app Max es el producto que lanzamos para que los clientes de Internet y dúo (Internet + línea fija) accedan al servicio de ‘streaming’ Movistar TV App y el acceso a Disney+ y Star+. Actualmente son más de 2,5 millones de hogares los que pueden tener la posibilidad de contratar o de migrar a esta nueva tecnología, de velocidades 20 veces más rápidas que un Internet tradicional y ahí el entretenimiento juega un rol central.

—¿Estos 2,5 millones son los usuarios de fibra óptica a los que apunta a llegar?

No, 2,5 millones son los clientes que potencialmente hoy pueden acceder a la fibra óptica. Hemos hecho esfuerzos muy grandes para hacer crecer nuestra red de fibra óptica, que hoy es la más grande del país. Este plan de masificación es de los más importantes que tenemos en la compañía.

—¿Cuántos usuarios de fibra óptica tiene Movistar?

Tenemos el liderazgo del Internet fijo en el país y a nivel de fibra óptica, del más de un millón de hogares que cuentan con servicio de fibra óptica, tenemos 600 mil como Movistar . Pero tenemos la capacidad para implementar 2,5 millones de hogares.

"Hoy con la fibra óptica no solo estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de entretenimiento en la televisión, por lo que justamente reforzamos la oferta de contenidos en la televisión lineal y del streaming".

—En pandemia comentó que uno de los objetivos era duplicar el nivel de usuarios de TV Paga, ¿se cumplió?, ¿cuáles son los nuevos objetivos ahora?

La pandemia nos hizo replantear algunos objetivos. Nosotros hoy tenemos un objetivo importante de crecimiento en el parque de televisión paga. Estas novedades a nivel de contenido apuntan a eso. Y este crecimiento viene acompañado de la penetración del Internet, porque son productos muy complementarios. Hoy con la fibra óptica no solo estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de comunicación, de teletrabajo, de entretenimiento en la televisión, por lo que justamente reforzamos la oferta de contenidos en la televisión lineal y del streaming.

—¿Cuántos usuarios acceden a Movistar TV App?

Tenemos una penetración de cerca de 800 mil clientes con Movistar TV app porque recuerda que solo los clientes que tuvieran Movistar TV podían acceder a Movistar TV app. Hoy ya es un producto independiente con lo cual seguramente iremos viendo cómo va creciendo la penetración de este producto.

—Como parte de reforzar su propuesta de contenido, ¿se realizarán sinergias y mayores desarrollos de contenidos?

Por supuesto, estamos constantemente buscando el mejor contenido nacional e internacional que pueda satisfacer las necesidades de consumo de contenido de los distintos perfiles. A partir del 15 de agosto, vamos a contar con los canales más relevantes del Grupo Televisa (TLNovelas) y Univisión, Y también a Nativa TV, que tiene contenido de coyuntura nacional y seguimiento al deporte como fútbol femenino, futsal, torneo de reservas y LIga 2. Y seguimos buscando el mejor contenido, es una tarea que no termina nunca. Además del acceso a Star+ y Disney+ sin costo adicional.

Luis Garvan, gerente de marca y contenidos de Movistar Perú. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

—La disputa con la FPF -que en la última media cautelar no fue favorable para el Consorcio Fútbol Peruano (CFP)- ha movido un poco la estrategia de contenidos que tenían inicialmente al no tener la Liga1 en su parrilla?, ¿cómo lo manejan mientras tanto?

Como Movistar tenemos un acuerdo con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) para que nos brinden la señal de Gol Perú, que es el canal que transmite una parte importante de los partidos de La Liga 1. Hoy tenemos en exclusiva todos los partidos de local de la U, Mannucci, Municipal y Sport Boys, además de una programación deportiva muy interesante. Por lo que nos han dicho desde Gol Perú entendemos que existe evidentemente una situación legal pendiente de resolver con la FPF y en la medida en que esa situación se resuelva podremos incorporar eventualmente más partidos. Está en el ámbito legal.

—¿Están expectantes a ver qué sucede y preparados para incorporarlos al contenido en caso se resuelva de manera favorable?

Nosotros tenemos la señal de Gol Perú en nuestra parrilla como una señal muy importante y en la medida en que Gol Perú vaya resolviendo estos temas y vaya incorporando transmisiones de más partidos de local, nuestros clientes van a poder disfrutarlo.

(Foto: Liga 1 Betsson)

—Al ya no tener este contenido dentro de su planificación, ¿se ha tenido algún impacto en el número de usuarios que normalmente tenían?, ¿cuán fuerte es esta plataforma de fútbol para mantener fieles a los consumidores?

Definitivamente no era lo que teníamos planificado, pero también es verdad que nosotros tenemos algunas premisas que son importantes y que buscamos respetar. Para nosotros el contenido que brindamos a nuestros clientes como un contenido diferencial no debe venir con un costo adicional. No debe venir como un costo que se sume por encima de lo que el cliente paga por su producto. Ante este tema que lamentablemente se ha presentado hemos buscado alternativas que agreguen valor al cliente sin costos adicionales como la incorporación de Disney+ y Star+, o la transmisión de las Clasificatorias por el plan contratado. Esa es una premisa que pensamos que es fundamental mantener como hace 20 años.

"Con Gol Perú no solo se hace la transmisión minutos antes de que empiece un partido y apenas termine entre el siguiente programa. Entendemos que son las características que tienen otros canales o programaciones, pero para nosotros es fundamental toda la cobertura, el antes, durante y después".

—¿Van a reforzar también los contenidos deportivos en sus canales deportivos exclusivos?

Nuestros clientes ya saben que acceder a transmisiones con Movistar TV, Movistar deportes, con Gol Perú no es solamente la transmisión unos minutos antes de que empiece un partido y que apenas termine el partido entre el siguiente programa. Entendemos que son las características que tienen distintos tipos de canales o de programaciones, pero, en nuestro caso, es fundamental la cobertura, que el cliente esté muy bien informado, tener todo ese antes, durante y después que es tan importante. Nuestros clientes están acostumbrados ya a ese estilo de cobertura y lo vamos a preservar de esa manera.

—¿Qué porcentaje de sus usuarios decide tomar el servicio de Movistar para acceder a estos canales exclusivos?

Nosotros monitoreamos constantemente el impacto que juegan nuestros canales, propios y exclusivos y nuestros acuerdos también de exclusividad y te puedo decir que más de las dos terceras partes de los clientes terminan contratando debido a estas señales exclusivas. Es una propuesta muy sólida también para su permanencia.

—Siguiendo la premisa que menciona de que no habrá costo adicional para el usuario, ¿ninguno de los productos que hoy tiene Movistar lo tendrá?

Así es, a no ser que tengamos algún producto de algún tercero con ese modelo exclusivo de contratación.

—¿Por cuánto tiempo tienen la alianza con la corporación Disney?

Los clientes de movistar TV tienen acceso a Star+ y Disney+ por 18 meses sin costo adicional.

—¿Se ampliará?

Va a depender, pero en principio el acuerdo es por esos 18 meses.

—¿Están trabajando nuevas alianzas con otras plataformas de streaming?

No lo descartamos. Han sido meses muy intensos, el acuerdo con el grupo Disney es fundamental. Al igual que las renovaciones, nuevas señales y el lanzamiento de esta alterativa de streaming Movistar TV app Max. Esto es un beneficio que nos ayuda a seguir penetrando y también a seguir fidelizando nuestros clientes.

—¿Qué impacto ha tenido en su captación de usuarios el hecho de incluir a Disney+ y Star+?

Vienen caminando muy bien, estamos yendo más rápido de los que esperábamos.

—En un momento se decía que el streaming podía ser una amenaza para la vigencia de la TV paga, pero su apuesta es colocarlas en sinergias, ¿hacia dónde apuntan?

La televisión no mató a la radio, ni al cine, lo que termina pasando es que el acceso al contenido en sus múltiples variantes termina generando complementariedad, porque al final se dan momentos de consumo diversos y al cliente lo que tenemos que tratar de brindarle es accesibilidad, la mayor cantidad de alternativas para que el cliente no se sienta restringido y en eso estamos trabajando.

—¿Cómo cambia la competencia con estas sinergias?