Fernando Muñiz, Head de Negocio Prescriptor y Bancaseguros de BBVA, señala que el crédito hipotecario mantiene un crecimiento sostenido y que la decisión de compra de vivienda responde a factores de largo plazo. “La demanda por crédito hipotecario se mantiene sólida, incluso en un contexto de mayor incertidumbre política, lo que refleja que la decisión de compra de vivienda responde a factores de largo plazo”, indica.

Añade que este desempeño se da en un entorno en el que las tasas de interés se han estabilizado tras el ciclo alcista previo, lo que ha permitido mejorar las condiciones de financiamiento para los compradores, en paralelo a un contexto de inflación más controlada y un mercado laboral que continúa mostrando resiliencia.

El ejecutivo precisa que el financiamiento hipotecario sigue teniendo un peso relevante dentro del sistema financiero y mantiene un comportamiento estable en lo que va del año. “Este primer trimestre esperamos cerrar sobre los S/ 1.100 millones en desembolsos y con un crecimiento de nuestro portafolio del orden del 8% respecto al cierre del primer trimestre del 2025”, señala, y agrega que la proyección para el 2026 es cerrar con un avance de entre 7% y 8% en el portafolio hipotecario.

Enrique La Torre Neumann, gerente de División Banca Inmobiliaria e Hipotecaria de Banbif, señala que el mercado muestra una mayor competencia entre entidades financieras, lo que está mejorando las condiciones de acceso al crédito hipotecario.

Explica que la demanda se concentra principalmente en segmentos medios y que los compradores están optando por departamentos de uno y dos dormitorios, en línea con su capacidad de financiamiento y búsqueda de unidades más eficientes. “Existe una mayor competencia entre bancos, lo que se traduce en mejores condiciones para los clientes, tanto en tasas como en plazos”, indica.

Desde el sector inmobiliario, Mariano Olcese, gerente comercial de Desarrolladora, señala que el crédito hipotecario mantiene un peso relevante en el mercado inmobiliario y continúa siendo determinante en el cierre de operaciones, aunque con diferencias según el tipo de proyecto.

“Hoy el financiamiento hipotecario representa alrededor del 65% en todos nuestros proyectos; a excepción de Rosario (San Isidro), donde el comportamiento es a la inversa, con solo 35% de hipotecarios”, afirma.

Olcese agrega que el inicio del 2026 muestra un mayor dinamismo en la velocidad de ventas en sus proyectos, en línea con una mayor actividad comercial en el sector. “Nuestro ritmo de colocaciones se ha acelerado, debido a los recientes lanzamientos de proyectos en nuestro portafolio”, indica.

El comportamiento de la demanda muestra una combinación entre compra para uso propio e inversión. Olcese precisa que entre el 60% y el 70% de los compradores adquieren una vivienda para habitarla, mientras que cerca del 30% corresponde a inversionistas. “El comportamiento del cliente es más informado y selectivo, compara más y, en muchos casos, combina compra para uso propio con una lógica de inversión”, señala.

El inicio del 2026 también muestra un desempeño positivo en ventas para Bengala Inmobiliaria. En la firma, el crédito hipotecario muestra una participación de entre 70% y 80% de sus ventas, según cuenta Álvaro Puga, su gerente general.

La dinámica del mercado

El dinamismo observado en los primeros meses del año se apoya en el desempeño del año previo, en el que el mercado alcanzó niveles récord tanto en colocaciones como en ventas de vivienda. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, señala que en el periodo anual febrero 2025 - enero 2026 se otorgaron cerca de 45 mil créditos hipotecarios por un monto cercano a S/ 17.000 millones, lo que implica crecimientos de 18,4% en número de operaciones y 21,8% en monto.

“Que las ventas de viviendas estén alcanzando niveles récord refleja el dinamismo que viene mostrando el sector”, comenta, tras precisar que en el 2025 se vendieron más de 29 mil unidades en Lima Metropolitana, lo que constituye un récord histórico. En 2024, la cifra fue de 20.975 unidades y antes, el punto más alto, se dio en 2013, con 22.220 unidades.

Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo en todos los segmentos, según Valdivia. Así, el mayor impulso del mercado proviene de la banca privada, mientras que los créditos vinculados al Fondo Mivivienda han mostrado un menor desempeño.

Valdivia indica que la vivienda no social ha mostrado una recuperación desde el 2024, impulsada en buena parte por la compra para alquiler o inversión.

Las ventas de hoy

Desde el lado de la oferta, los tickets con mejor desempeño se ubican alrededor de los S/ 500.000, lo que confirma la concentración del mercado en segmentos medios, apunta Olcese.

El ejecutivo indica que la demanda se mantiene activa en distritos de Lima Moderna como Surquillo, Jesús María y Santiago de Surco, donde la empresa continúa desarrollando nuevos proyectos.

En esa línea, Puga, de Bengala Inmobiliaria, añade que esta dinámica también se refleja en el desempeño comercial de la empresa en el arranque del año. Precisa que, a la fecha, registran un crecimiento de 12% frente al mismo periodo del 2025.

En paralelo, se observa la presencia de mecanismos alternativos de acceso a vivienda para segmentos que no acceden al crédito hipotecario tradicional. Fiorella Poggi, gerente comercial de Pandero Casa, señala que los fondos colectivos han ganado espacio en este contexto, impulsados por clientes con ingresos variables o sin historial crediticio formal. “El cliente prefirió esperar un poco más por su inmueble a cambio de evitar el sobrecosto financiero tradicional”, comenta.

Valdivia señala que, de cara al 2026, el mercado continuará creciendo, aunque a un ritmo menor que el registrado en el 2025. Precisa que tanto la colocación de créditos como la venta de viviendas mantendrán una tendencia positiva, pero a un ritmo menor al del 2025.

Según el Informe Económico de la Construcción de Capeco, en febrero los promotores inmobiliarios estimaron que sus operaciones aumentarán alrededor de 6,4% en el 2026 respecto al año precedente. Por su parte, el Banco Central de Reserva estima que la inversion residencial crecerá alrededor de 4% este año.