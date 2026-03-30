Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Ilustración: El Comercio)
(Ilustración: El Comercio)
Por Melissa Rodríguez Enciso

El mercado inmobiliario inicia el 2026 con una demanda activa y un mayor dinamismo en el financiamiento hipotecario, en un contexto de mayor competencia entre entidades financieras y condiciones crediticias más favorables. Este impulso se refleja en una mayor colocación de créditos, en una demanda que se mantiene activa en el inicio del 2026 y en un mercado que sigue mostrando movimiento en ventas y lanzamientos de proyectos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.