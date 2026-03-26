Mitsubishi estima crecer un 17% en ventas este año en el mercado de vehículos livianos, cuenta Ider Cifuentes, Brand Manager de la marca, a Día1.

El ejecutivo señala que la meta es alcanzar las 5.500 unidades vendidas al cierre del año, superando así a los 4.700 vehículos que registró la marca japonesa en 2025.

Este crecimiento, indica, se sostendrá en el portafolio de SUV de la compañía, sumado al crecimiento de su red de concesionarios y de talleres, el trabajo en su canal digital y en el segmento corporativo.

Ya en el 2025 la marca tuvo un incremento de ventas de alrededor del 18% frente a un mercado de livianos que creció 24%. El resultado del fabricante asiático se vio beneficiado por la consolidación de su portafolio con la ‘pick up’ L200 y la SUV Outlander Sport.

Cifuentes señala que Mitsubishi creció por encima del promedio de marcas japonesas, 13%, en el 2025.

El canal corporativo, señala el ejecutivo, ha sido una de las fortalezas de Mitsubishi, representando el 25% del total de sus ventas. En este segmento, registraron un crecimiento del 20% en el 2025. Otro aspecto que los ha beneficiado fue el desarrollo de su canal digital, que les genera 35 de cada 100 ventas.

Lanzamientos

Con el foco en las SUV, la marca ha lanzado este mes el modelo Destinator, vehículo de tres filas que compite en el segmento de SUV medianas.

En ese sentido, Cifuentes indica que este año esperan tener un portafolio de seis modelos. A la unidad mencionada se suman la Outlander y su versión ‘sport’, la Xpander Cross, la Montero y un nuevo modelo híbrido enchufable que se lanzará en el segundo semestre.