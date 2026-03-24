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La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán. (EFE/ Cuerpo de Bomberos de Israel).
La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán. (EFE/ Cuerpo de Bomberos de Israel).
/ Cuerpo de Bomberos de Israel
Por Maritza Saenz

Los precios del petróleo subieron este martes, en medio de la cautela de los operadores ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, informó la agencia AFP.

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