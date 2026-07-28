Guillermo Shinno fue viceministro de Minas y gerente de minera Apumayo.
Guillermo Shinno fue viceministro de Minas y gerente de minera Apumayo.
/ CAROLINA URRA
Por Juan Saldarriaga

Un rostro bastante conocido en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y, particularmente, en el sector minero, Guillermo Shinno coge el timón de la política minero-energética en un contexto desafiante por el avance de la minería ilegal y la volatilidad de los precios del petróleo y los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

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