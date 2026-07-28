Un rostro bastante conocido en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y, particularmente, en el sector minero, Guillermo Shinno coge el timón de la política minero-energética en un contexto desafiante por el avance de la minería ilegal y la volatilidad de los precios del petróleo y los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

El ingeniero mecánico tiene como uno de sus principales desafíos empoderar al ministerio para afrontar este y otros retos en sus tres subsectores: minería, hidrocarburos y electricidad.

Shinno fue viceministro de Minas en 2012-2017 durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a quienes sirvió sucesivamente.

Tras un breve periodo como gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en 2018-2019, asumió el difícil reto de gerenciar el conglomerado aurífero Aruntani, hoy Compañía Minera Apumayo.

Como gerente general de esta empresa le tocó afrontar varias cruentas asonadas durante el gobierno de Pedro Castillo, incluyendo el incendio del campamento de la unidad minera Apumayo en Ayacucho (octubre de 2021).

Desde marzo de 2026 se desempeñaba como asesor y consultor independiente en minería.

Shinno es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con maestría en administración de negocios en Esan.

Fue gerente de fiscalización minera en Osinergmin (2007-2011) y director de varias empresas estatales como Etecen y Egasa, donde ocupó la presidencia. Reemplaza a Waldir Ayasta, quien dirigió el Minem en los últimos tres meses.