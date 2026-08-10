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Resumen

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Por Redacción Economía

Una nueva etapa para el algodón. Los productores de Palpa y Nasca, en Ica, se preparan para incorporar el algodón “Molinero extralargo”, desarrollado por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como resultado de más de 15 años de investigación científica y mejoramiento genético convencional. La variedad podría comenzar a cultivarse en la campaña 2027-2028, una vez culminados los procesos de certificación y registro que gestiona la Universidad ante las entidades correspondientes.

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