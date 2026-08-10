Una nueva etapa para el algodón. Los productores de Palpa y Nasca, en Ica, se preparan para incorporar el algodón “Molinero extralargo”, desarrollado por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como resultado de más de 15 años de investigación científica y mejoramiento genético convencional. La variedad podría comenzar a cultivarse en la campaña 2027-2028, una vez culminados los procesos de certificación y registro que gestiona la Universidad ante las entidades correspondientes.

Durante la presentación del Laboratorio de Genómica y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNALM, se presentó el proceso científico que permitió desarrollar esta innovación, así como muestras de la semilla, fibra y prendas confeccionadas con “Molinero extralargo”. La implementación de este laboratorio fortalece las capacidades de investigación de la Universidad y su contribución al desarrollo de nuevas alternativas para el sector agrícola.

La representante de la Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de Ica, Elizabeth Martínez Francia, informó que la organización, que agrupa a 1.800 agricultores, 780 de ellos productores algodoneros, tendrá la posibilidad de incorporar la variedad de manera sectorizada. Señaló que en los valles de Pisco y Chincha ya se ha probado la adaptabilidad de “Molinero extralargo” y que se trabajará en los procesos necesarios para su registro y posterior uso como semilla.

Asimismo, indicó que en la región Ica existen actualmente alrededor de 5.000 productores algodoneros, con áreas de entre 4 y 6 hectáreas, y destacó el interés por recuperar el protagonismo de la región en la producción algodonera. En el pasado, Ica llegó a contar con aproximadamente 33.000 hectáreas destinadas a este cultivo.

Una fibra de mayor valor

Raúl Blas Sevillano, docente principal de la Facultad de Agronomía de la UNALM, explicó que actualmente los agricultores reciben alrededor de S/ 135 por quintal de algodón en rama de fibra larga, mientras que una fibra con las características de “Molinero extralargo” podría alcanzar un valor de aproximadamente S/ 190 por quintal.

La variedad combina mayor productividad y resistencia con una fibra extralarga de calidad premium, apta para la elaboración de hilos finos y prendas de mayor valor agregado. Además, presenta características de adaptación al estrés hídrico y al cambio climático, relevantes para avanzar hacia una agricultura más resiliente en la costa peruana. “Molinero extralargo” es resultado de un proceso de investigación y mejoramiento genético convencional desarrollado por la UNALM a partir de algodones Tangüis y Pima.

Su fibra extralarga de calidad premium, detallan, está orientada a la elaboración de hilos finos y prendas de mayor valor agregado, lo que podría contribuir a reducir la dependencia de fibra fina importada y generar nuevas oportunidades para las empresas de confecciones que buscan competir en mercados exigentes como Estados Unidos y Europa.

El proyecto, durante su etapa final, recibió financiamiento de Prociencia, unidad ejecutora del Concytec que permitió fortalecer el equipamiento científico necesario para el desarrollo de la investigación.

Christian Caballero, responsable de Industrialización del Algodón Pima del CITE Gamarra, resaltó que se trata de una innovación “100% made in Perú” y señaló la importancia de articular a la universidad, los productores y la industria para llevar estos avances científicos al mercado.