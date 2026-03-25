Resumen

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La Comisión identificó indicios de que el dumping podría continuar o repetirse, considerando la elevada capacidad de exportación de Argentina y la disponibilidad de producción excedente.(Imagen: Andina).
La Comisión identificó indicios de que el dumping podría continuar o repetirse, considerando la elevada capacidad de exportación de Argentina y la disponibilidad de producción excedente.(Imagen: Andina).
Por Redacción EC

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi, mediante la Resolución N°047-2026/CDB-Indecopi, dispuso iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas, conocido como “sunset review”, a los derechos antidumping sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina, vigentes desde 2016 y prorrogados en 2021.

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