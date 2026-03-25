La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi, mediante la Resolución N°047-2026/CDB-Indecopi, dispuso iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas, conocido como “sunset review”, a los derechos antidumping sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina, vigentes desde 2016 y prorrogados en 2021.

La medida responde a una solicitud presentada por Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A que alertaron sobre el riesgo de que la eliminación de estas medidas permita que el biodiésel argentino vuelva a ingresar al país a precios de dumping. Según ambas empresas, esto podría afectar la sostenibilidad de la industria nacional de biodiésel.

Dicha resolución señala además que se debe notificar a ambas empresas conjuntamente con el informe N°017-2026/CDB-Indecopi, y dar a conocer el inicio del procedimiento de examen a las autoridades argentinas, invitando a apersonarse al procedimiento a todas aquellas personas naturales y jurídicas que tenga legítimo interés en el procedimiento de dicho examen.

El inicio del procedimiento de examen se computará a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” con la intervención de los señores miembros de Comisión: Gonzalo Martín Paredes Angulo, Humberto Ángel Zúñiga Schroder, Manuel Augusto Carrillo Barnuevo y Carlos Gustavo Carrillo Mora.

Además, se precisó poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que presenten pruebas o alegatos es de seis meses posteriores a la publicación de la presente Resolución.

Cabe precisar que la Comisión identificó indicios de que el dumping podría continuar o repetirse, considerando la elevada capacidad de exportación de Argentina y la disponibilidad de producción excedente. Asimismo, señaló que la industria peruana enfrenta vulnerabilidad ya que sus ventan han disminuido, su participación en el mercado se ha reducido y los márgenes actuales no alcanzan a cubrir los costos de producción.

Para proteger a la industria mientras dura el procedimiento, Indecopi disputo que los derechos antidumping continúen aplicándose. Esto garantiza que cualquier decisión final se tome sobre la base de evidencia técnica y cumpliendo con la normativa nacional y los compromisos internacionales del Perú.