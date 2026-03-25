Resumen

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La empresa telefónica negó haber enviado dichos mensajes; sin embargo, Indecopi determinó que el contenido de estos permitía atribuirlos a Claro, aplicando el principio de primacía de la realidad. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
La empresa telefónica negó haber enviado dichos mensajes; sin embargo, Indecopi determinó que el contenido de estos permitía atribuirlos a Claro, aplicando el principio de primacía de la realidad. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Redacción EC

En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) de Indecopi confirmó la multa de 10,44 UIT, equivalente a S/57.420, impuesta a América Móvil Perú S.A.C. (Claro), sede Junín, por enviar mensajes de texto con contenido promocional sin contar con el consentimiento previo de un consumidor.

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