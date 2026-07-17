Durante el procedimiento, la empresa se allanó a la denuncia, es decir aceptó su responsabilidad reconociendo la cancelación indebida de la compra. Foto: GEC.
Durante el procedimiento, la empresa se allanó a la denuncia, es decir aceptó su responsabilidad reconociendo la cancelación indebida de la compra. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Puno confirmó en segunda instancia administrativa la sanción impuesta a Tiendas por Departamento Ripley S.A.C. por cancelar de manera indebida la compra de un televisor efectuada por una consumidora, con lo cual vulneró el deber de idoneidad establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

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