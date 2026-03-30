Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

Atsa Airlines ampliará su red de destinos hacia Andahuaylas (Apurímac) y se convertirá, desde este martes, en la primera aerolínea en ofrecer vuelos comerciales regulares a esa ciudad. La empresa proyecta transportar alrededor de 10.000 pasajeros en los primeros seis meses de operación de esta ruta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.