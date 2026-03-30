Atsa Airlines ampliará su red de destinos hacia Andahuaylas (Apurímac) y se convertirá, desde este martes, en la primera aerolínea en ofrecer vuelos comerciales regulares a esa ciudad. La empresa proyecta transportar alrededor de 10.000 pasajeros en los primeros seis meses de operación de esta ruta.

El itinerario no es completamente nuevo para la compañía, que ya operaba vuelos chárter hacia la zona para, por ejemplo, el Club Deportivo Los Chancas. Sin embargo, el dinamismo económico local y el avance de proyectos mineros han convertido a Andahuaylas en un mercado atractivo para la industria aeronáutica.

Según Christian Gutierrez, gerente comercial de la compañía aérea, ya intentaron operar vuelos comerciales en 2020, pero lo hicieron con aeronaves de menor capacidad, lo que encarecía los pasajes y limitaba la demanda. Tras aplicar mejoras operativas —como ampliar la capacidad de las aeronaves y optimizar los horarios de salida—, la compañía espera que, hacia el cierre de 2026, esta ruta represente entre el 10% y 15% de sus vuelos comerciales.

“Reacomodamos nuestra operación para tener salidas desde Lima a las 6 a.m. y retornos desde Andahuaylas a las 7:30 a.m. En esa franja horaria, las condiciones climatológicas son más favorables y nos permiten movilizar a la mayor cantidad de pasajeros posible. La capacidad de nuestro avión es de 76 pasajeros y estamos transportando cerca de 60”, explicó.

Con este esquema, la aerolínea prevé operar tres vuelos semanales [martes, jueves y domingo] con una tarifa promocional de lanzamiento de US$89,90, que posteriormente se elevará sin superar los US$120. En cuanto al perfil de pasajeros, estiman que entre el 10% y el 15% serán turistas; alrededor del 60% corresponderá a viajeros de negocios —incluido personal del Estado, corporativos y comerciantes—; y cerca del 30% viajará por visitas familiares.

El negocio

El modelo de negocio de ATSA Airlines consiste en ingresar con vuelos comerciales a mercados donde la oferta aérea es limitada o inexistente. Actualmente, la empresa opera rutas a Chachapoyas —su destino más importante, con nueve frecuencias y el 55% de las ventas de su división comercial—; Huánuco, con una participación de hasta el 25%; Tingo María, con el 15% —aunque los vuelos están suspendidos desde diciembre pasado por la remodelación del terminal aéreo—; y Mazamari, con un 10%.

El Aeropuerto de Andahuaylas ya se encuentra operativo para recibir vuelos comerciales. (Foto: Corpac)

“Hasta diciembre del año pasado, todas nuestras rutas crecían por encima del 30%. En total, ATSA Airlines creció 35% frente al 2024 y para este 2026 proyectamos un avance de 25%, donde esperamos que Andahuaylas tenga un peso de entre 10% y 15%”, señaló el ejecutivo.

En medio de las lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño, Gutierrez descartó impactos relevantes en la operación, ya que estos meses coinciden con la temporada de precipitaciones en varios de sus destinos. La empresa espera que el escenario climatológico se mantenga hasta marzo, de momento se han realizado ocho cancelaciones por mal clima, que se encuentra en el marco de lo previsto por la estación.

Respecto al alza internacional del precio del petróleo, indicó que el impacto ha sido leve. Aunque el costo del combustible se ha incrementado (30% por galón), la empresa aún puede absorberlo sin trasladarlo al pasajero.“Hubo un incremento que por el momento la aerolínea puede sostener; es decir, no lo estamos trasladando a los pasajeros, pero si esto se mantiene, sí habrá que hacerlo”, afirmó.

Proyectos de inversión y nuevas rutas

Para 2026, la empresa proyecta crecer 10% en su operación total. Además, espera un avance de 20% en los vuelos comerciales —que representan el 36% del negocio— y de 4% en los vuelos chárter —que concentran el 60% del total de sus ingresos, incluidos servicios VIP—. En paralelo, ya trabaja en la apertura de nuevas rutas.

Entre los planes de corto plazo figura la apertura de la ruta regional Huánuco–Pucallpa hacia el segundo semestre del año, así como Lima–Marcona a mediados de este año. Para esta última ruta, están a la espera de la autorización de la Marina de Guerra del Perú. El próximo año la compañía proyecta conectar Chachapoyas con Tarapoto.

Asimismo, ATSA Airlines planea inaugurar su primera ruta internacional desde Pucallpa hacia Cruzeiro do Sul (Brasil) antes de que termine el año.

“Los habitantes de Cruzeiro do Sul tienen el problema de la falta de conectividad y para realizar un vuelo internacional pueden tardar entre 6 y 7 horas. Con esta nueva ruta buscamos no solo captar a ese pasajero a través de Pucallpa —para que llegue a Lima y desde ahí tome vuelos internacionales—, sino también fortalecer un eje comercial entre ambas ciudades”, destacó.

En el frente de inversiones, ATSA busca obtener certificaciones para realizar mantenimiento de aeronaves Airbus A320 y A319 en su taller ubicado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Si el proyecto funciona, esperamos implementarlo en el segundo semestre de este año. La inversión principal se destina a los procesos de certificación, la capacitación del personal y la adquisición de algunos equipos, lo que ha demandado cerca de US$100.000”, señaló Gutierrez.

Para el mediano plazo, la compañía también evalúa la adquisición de aeronaves de mayor capacidad para la mayoría de sus rutas —con excepción de Tingo María—, con la expectativa de incorporarlas a partir de 2027.