RPP Noticias tuvo acceso al informe policial que detalla la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven de 22 años contra los tres futbolistas de Alianza Lima —Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña— por los hechos que habrían ocurrido el 18 de enero de 2026 en un hotel de Montevideo, Uruguay.

El documento -de acuerdo a lo informado por la emisora radial- indica: Una joven de 22 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en el hotel Hyatt Centric de Montevideo en la República Oriental de Uruguay. Por ese hecho fueron señalados tres futbolistas profesionales del Club Alianza Lima de Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Según consta en la denuncia, la damnificada manifestó que concurrió al hotel junto a una amiga tras aceptar una invitación de Carlos Zambrano, donde también se encontraban Miguel Trauco y Sergio Peña. Siempre de acuerdo al relato de la joven, una vez en la habitación y después de haber ingerido bebidas alcohólicas, fue agredida sexualmente por los tres hombres con acceso carnal. Tras el hecho, la denunciante regresó a Argentina y acudió a distintos centros de salud, entre ellos la clínica San Juan de Dios de San Isidro, informó sobre lo sucedido al personal médico indicando, además, que conservaba las prendas de vestir, usadas al momento del episodio.

El 21 de enero la joven se presentó en el hospital Muñiz donde expresó su voluntad de instar la acción penal, motivo por el cual se dio intervención a personal policial. Ante la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal, Correccional N°14 a cargo del doctor Rabbione, dispuso apertura de actuaciones por abuso sexual con acceso carnal, darle intervención a la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, el secuestro de las prendas, la obtención de las historias clínicas, la intervención del Programa 137 de Violencia Sexual, la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente y la aplicación de tratamiento de profilaxis. La víctima además recibirá un botón de pánico.

El noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, informó este jueves que los jugadores peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, habían sido denunciados por presunto abuso sexual, ante la justicia argentina, por una joven de 22 años.

Luego de tomar conocimiento de la denuncia, dirigentes de Alianza Lima optaron por coordinar medidas y decidieron separar indefinidamente a los jugadores.