El candidato presidencial de Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto se mostró de acuerdo con que la Fiscalía de la Nación abra una investigación preliminar al presidente José Jerí por las reuniones que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang, ya que existen indicios suficiente de tráfico de influencias.

“Mas indicios de tráfico de influencias. No nos podemos hacer ciegos frente a las evidencias. La Fiscalía tiene que investigar, no podemos prejuzgar la culpabilidad de alguien pero las evidencias están”, dijo en el programa ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva.

Si Jerí tuviera un mínimo de sangre en la cara tendría que irse

Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial por Partido del Buen Gobierno

Cabe indicar que dos días después de que el presidente llegara al local Market Capón propiedad de Zhihua Yang, Indecopi emitió una resolución que prohíbe a la Municipalidad de Lima seguir clausurando locales en el Centro Histórico dedicados a la venta al por mayor.

Nieto lamentó que el presidente sea parte de “aquel modelo mercantilista de gentes que quieren acceder al presupuesto público, para lo cual corrompen a la autoridad y logran decisiones para hacerse de rentas del Estado”.

Asimismo, cuestionó que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez haya manifestado que Jerí cayó en una trampa, sin mostrar las pruebas ni denunciarlo como corresponde.

“¿Si hay alguien que esta chantajeando a José Jerí, por qué no lo denuncia?”, señaló.

El presidente José Jerí se presenta este miércoles, desde las 2 de la tarde, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones no registradas y fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang, el mayor escándalo de su gobierno que ha levantando voces pidiendo su salida.