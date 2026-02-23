En diciembre de 2025, el empleo formal a nivel nacional creció 4,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, con lo que se acumularon 21 meses consecutivos de expansión, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En dicho mes se crearon 249 mil nuevos puestos de trabajo en el sector formal, según información de la planilla electrónica.

En el sector privado, el BCRP indicó que el empleo formal creció 5,4% interanual en diciembre, lo que implicó la creación de 238 mil nuevos puestos laborales.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por los sectores servicios, agropecuario y comercio.

Además, se generaron 93 mil, 59 mil y 40 mil puestos de trabajo, respectivamente.