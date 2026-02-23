Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el sector privado, el BCRP indicó que el empleo formal creció 5,4% interanual en diciembre. Foto: GEC.
En el sector privado, el BCRP indicó que el empleo formal creció 5,4% interanual en diciembre. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En diciembre de 2025, el empleo formal a nivel nacional creció 4,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, con lo que se acumularon 21 meses consecutivos de expansión, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.