Según el Instituto Peruano de Economía, el 70 % de trabajadores en el Perú se encuentran en la informalidad, por lo que no tienen la oportunidad de acceder a beneficios laborales, como vacaciones pagadas, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), seguro de salud (EsSalud) o aportes a una pensión (AFP o ONP). De esta manera, indican que este problema estructural se concentra principalmente en pequeñas empresas o emprendimientos que, por lo general, no cuentan con el dinero necesario para invertir y expandirse. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) han firmado un convenio para impulsar el empleo formal a miles de jóvenes en centros comerciales, lo cual permitirá obtener certificaciones oficiales y acceder a diversos programa sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL CONVENIO ENTRE EL MTPE Y EL SECTOR PRIVADO PARA BRINDAR EMPLEO A JÓVENES EN CENTROS COMERCIALES?

Recientemente, miles de jóvenes que se encuentran desempleados o en situación de informalidad recibieron una buena noticia, luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú firmaran un acuerdo orientado a generar oportunidades laborales y capacitaciones en centros comerciales a nivel nacional. Esta medida, según el MTPE, busca potenciar las habilidades laborales de los peruanos y promover su incorporación al mercado formal a través de una articulación entre el sector público y el privado, teniendo la oportunidad de formar parte de las empresas vinculadas a la ACCEP, así como capacitaciones desarrolladas en sus establecimientos promovidas por el Gobierno.

Asimismo, el ministro Óscar Fernández indicó que el convenio está dirigido principalmente para los jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo, por lo que se les otorgará certificación de competencias en oficios como, por ejemplo, en jardinería, cafetería, electricidad, seguridad, entre otros, en concordancia con las demandas actuales del mercado laboral nacional. Por su parte, el titular de la asociación, Carlos Neuhaus, aclaró que estos centros comerciales juegan un papel fundamental en el desarrollo del país y la calidad de vida de las personas, ya que brinda trabajo a más de 200 mil peruanos. Así, a través de este acuerdo, la población accederá a la certificación oficial de competencias en distintos oficios, así como a programas de capacitación técnica desarrollados en coordinación con la ACCEP.

Eso no es todo, también se promoverá el programa “Jóvenes Productivos” y la plataforma Empleos Perú, permitiendo que un mayor número de personas en búsqueda de empleo acceda a vacantes formales que garanticen los principales beneficios laborales. “Cuando un joven firma su primer contrato formal, con todos los beneficios que la ley establece difícilmente aceptará condiciones distintas en el futuro. Este convenio es clave, porque nos permite identificar mejor las competencias requeridas y focalizar nuestros servicios, acercando oportunidades concretas que cambian vidas”, destacó el ministro de Trabajo.

¿CUÁL ES EL CENTRO COMERCIAL MÁS GRANDE DEL PERÚ?

De acuerdo con datos recopilados por la página Perú Retail, el centro comercial Jockey Plaza presume el título del más grande del país. Aquí, te presentamos el listado completo de los malls con más extensión: