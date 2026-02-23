Novank Perú S.A., que tiene como presidente a Mercedes Aráoz, exministra de Economía y Finanzas, lanza Monetiza, la primera central de riesgo del Perú exclusivamente diseñada para personas naturales.

“Durante años, la información financiera fue técnica, costosa y poco accesible para quien más la necesita: el ciudadano. Hoy la tecnología nos permite revertir esa lógica y devolverles a las personas el control y la comprensión de su información”, señala Aráoz.

¿Cómo funciona Monetiza?

Monetiza funciona como una aplicación móvil que, con solo el DNI, permite conocer la salud financiera personal sin costo. La plataforma utiliza inteligencia artificial y modelos predictivos para transformar grandes volúmenes de datos en indicadores simples: score crediticio, comportamiento de pago, productos activos y estimaciones de riesgo, presentados en lenguaje cotidiano y visual.

“No se trata de mostrar datos por mostrarlos. Se trata de que profesionales y emprendedores entiendan su situación financiera y tomen mejores decisiones en su vida diaria: desde un alquiler hasta una sociedad”, agregó Aráoz.

La app incorpora además un agente de inteligencia artificial entrenado para interpretar información financiera personal y acompañar al usuario en su lectura y comprensión. Desde el punto de vista institucional, Novank Perú opera como Central Privada de Información de Riesgo (CEPIR) acreditada, con convenios autorizados para recibir información de fuentes oficiales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Cámara de Comercio de Lima, garantizando respaldo regulatorio y trazabilidad

“La información financiera deja de ser un privilegio o un producto de pago y se convierte en un insumo básico para la vida económica. Monetiza es tecnología puesta al servicio de las personas”, finalizó Aráoz.