Monetiza es la nueva central de riesgo en Perú. La plataforma ayuda a las personas naturales a acceder a su score crediticio de manera gratuita.
Novank Perú S.A., que tiene como presidente a Mercedes Aráoz, exministra de Economía y Finanzas, lanza Monetiza, la primera central de riesgo del Perú exclusivamente diseñada para personas naturales.