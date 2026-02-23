Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 23 de febrero?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El precio del dólar en su última sesión cerró en S/3,3630. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 23 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

