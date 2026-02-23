Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 23 de febrero?

El precio del dólar para este lunes 23 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).
El dólar cerró en S/3,3630, avanzando 30 puntos. Durante la jornada la moneda estuvo presionado al alza, llegando un precio máximo de S/3,3660 y mínimo de S/3,3510.
De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.
Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.
Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.
