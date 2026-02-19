Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$2.277 millones en 2025, subieron 73% al año previo, impulsadas por los mayores volúmenes y precios, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En términos de volumen, se registró el mayor crecimiento desde que se tiene registro (58,7%), debido a la mayor disponibilidad de biomasa de pota, lo que impulsó el crecimiento de exportaciones de pota congelada y en conserva en 240% y 208%, respectivamente.

El precio promedio de exportación creció 9% en el 2025, tras el encarecimiento de la pota en los primeros meses, debido a la limitada oferta que se reportaba a inicios del año.

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales agropecuarias sumaron US$12.631 millones en el 2025, lo que representó un crecimiento anual de 13,7%.

Este resultado se explicó por el incremento del volumen exportado en 25%, impulsado por las mayores exportaciones de frutas, como paltas en 35,1%, uvas en 28,6%, arándanos en 14,7%, mangos en 41,8% y granadas en 36,5%, así como por sus presentaciones congeladas (98,4%).

Adicionalmente, se registraron mayores ventas de cacao (16,1%) y de sus manufacturas como manteca de cacao de acidez media, grasa de cacao y polvo de cacao, favorecidas por los elevados precios internacionales. En diciembre, las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$1.442 millones, registrando un crecimiento interanual de 8,8%.

En cuanto a las exportaciones textiles, en el 2025 sumaron US$1.732 millones, con un crecimiento de 5,8% respecto al año previo. En términos de volumen, se reportó un incremento de 4,8%. Además, los precios aumentaron 0,9%.

Destacaron los mayores envíos de prendas de vestir de algodón a Estados Unidos (principalmente polos monocromáticos), tejidos de algodón a Colombia y pelo fino de alpaca a Italia.