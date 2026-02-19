Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025

Resumen

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales agropecuarias sumaron US$12.631 millones en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 13,7%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$2.277 millones en 2025, subieron 73% al año previo, impulsadas por los mayores volúmenes y precios, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

