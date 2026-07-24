El precio del dólar cerró la sesión en S/3,4020, revirtiendo el nivel de apertura de la mañana (S/3,410). Con este resultado, la divisa acumula una caída de 0,18% en la semana, manteniéndose dentro del rango de S/3,380 y S/3,405.

“El dólar mostró un ligero avance frente a sus principales pares (+0,05%). Las principales divisas desarrolladas registraron rendimientos mixtos, mientras que en Latinoamérica el real brasileño y el peso mexicano lideraron las apreciaciones, y el peso colombiano presentó la mayor depreciación”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el ámbito internacional, el especialista indicó que las tensiones en torno al conflicto con Irán continúan, mientras la interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo mantiene cautela en los mercados. Agregó que las ganancias generalizadas del dólar observadas en la sesión previa se moderaron al cierre de la semana, a medida que los precios futuros del petróleo corrigieron y los rendimientos de Estados Unidos retrocedieron desde los máximos alcanzados.

Huayta explicó que el oro, la plata y el cobre recuperaron ganancias durante la jornada. Precisó que los futuros del oro volvieron a cotizar por encima de los US$4,000 por onza, la plata superó los US$58 y el cobre los US$6.3 por libra.

En el mercado local, el especialista señaló que la próxima semana se conocerán los datos de inflación mensual y anual de julio, cifras que serán relevantes para la siguiente decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR). Añadió que los agentes corporativos y los fondos de pensiones culminaron la semana como ofertantes netos, mientras que los inversionistas extranjeros y el BCR compensaron los flujos con demanda neta de dólares.

Respecto a la intervención cambiaria, Huayta indicó que, en lo que va de 2026, el BCR ha realizado compras spot por US$4.111 millones, ha colocado CD BCR con pago en dólares por un equivalente a US$4.205 millones, colocaciones netas de Swaps Cambiarios Compra por US$1.803 millones y subastas de Swaps Cambiarios Venta por US$4.996 millones. Agregó que estas operaciones han contribuido a mantener la estabilidad de la divisa local.

De cara a la próxima semana, el especialista recordó que se esperan sesiones sin negociaciones cambiarias en el mercado local debido al feriado por Fiestas Patrias. Asimismo, indicó que, a nivel técnico, aún existe espacio para testear niveles inferiores cercanos a S/3.375 y S/3.380.

Mientras que Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. Se registró vencimiento en Swap Cambiario Compra S/ 300 millones y Swap Cambiario Venta S/ 227,1 millones.

Asimismo, las exportaciones mineras crecieron 59,7% entre enero y mayo, alcanzando US$35.611 millones, impulsadas principalmente por los mayores precios internacionales de los metales y el incremento de los envíos de cobre y oro. Este desempeño consolidó a la minería como el principal motor de las exportaciones y del ingreso de divisas para el país.