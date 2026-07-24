De cara a la próxima semana, se esperan sesiones sin negociaciones cambiarias en el mercado local debido al feriado por Fiestas Patrias. Foto: GEC.
De cara a la próxima semana, se esperan sesiones sin negociaciones cambiarias en el mercado local debido al feriado por Fiestas Patrias. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,4020, revirtiendo el nivel de apertura de la mañana (S/3,410). Con este resultado, la divisa acumula una caída de 0,18% en la semana, manteniéndose dentro del rango de S/3,380 y S/3,405.

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