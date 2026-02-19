Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Solo en el cuarto trimestre del año pasado, la inversión pública subnacional sumó S/13.192 millones. Foto: Andina.
Solo en el cuarto trimestre del año pasado, la inversión pública subnacional sumó S/13.192 millones. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al cuarto trimestre de 2025, la inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% en términos reales y alcanzó los S/37.068 millones, monto equivalente al 3,1 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”
Perú

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”

Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025
Perú

Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025

Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600
Perú

Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600

La inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% al cuarto trimestre de 2025
Perú

La inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% al cuarto trimestre de 2025