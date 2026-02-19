La inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% al cuarto trimestre de 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al cuarto trimestre de 2025, la inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% en términos reales y alcanzó los S/37.068 millones, monto equivalente al 3,1 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Solo en el cuarto trimestre del año pasado, la inversión pública subnacional sumó S/13.192 millones. Destacó el dinamismo de los gobiernos locales, cuya inversión creció 22,9% real en dicho periodo, siendo la función transporte la que concentró el mayor monto ejecutado (S/2.713 millones), con un crecimiento de 44,4%, reflejando el impulso a obras viales y de conectividad en todo el país.

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Seguimiento de Finanzas y Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Locales, publicado por el MEF, el déficit fiscal subnacional se redujo significativamente, pasando de S/4.142 millones (0,4% del PBI) en 2024 a S/2.123 millones (0,2% del PBI) al cierre de 2025, lo que evidencia una mejora en la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que esta reducción del déficit se explica por el crecimiento de 8,3% real de los ingresos totales, impulsado principalmente por mayores transferencias corrientes del Gobierno Nacional.

Entre ellas destacaron los recursos provenientes del canon minero (21,3% real), el Fondo de Compensación Regional – Foncor (5,5% real) y el Fondo de Compensación Municipal – Foncomun(2,8 % real). En conjunto, los ingresos subnacionales alcanzaron los S/99.997 millones.

Asimismo, al cuarto trimestre de 2025, el 100% de los gobiernos regionales (26) cumplió con las reglas fiscales de Saldo de Deuda Total y Ahorro en Cuenta Corriente. En el caso de los gobiernos locales, el desempeño también fue favorable: el 96,6% de las municipalidades (1,828) cumplió la regla de Saldo de Deuda Total y el 95,0% (1,798) cumplió la regla de Ahorro en Cuenta Corriente.

“Estos resultados evidencian un manejo responsable de las finanzas públicas subnacionales y una consolidación en el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes, en el marco del Decreto Legislativo N.º 1275”, sostuvo la ministra Miralles.