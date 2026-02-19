Perú Libre y Podemos Perú plantean un noveno retiro de AFP por hasta 4 UIT

Este último miércoles, el congresista Darwin Espinoza, perteneciente a la bancada de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley en el que se propone la autorización de un noveno retiro de fondos previsionales en las AFP.

Como en anteriores proyectos, esta iniciativa legislativa plantea el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/22.000.

De acuerdo con la página del Congreso, el proyecto aún no ha sido designado a una comisión parlamentaria.

Asimismo, el 12 de febrero, el congresista Américo Gonza de Perú Libre presentó un proyecto donde también se plantea un retiro de hasta 4 UIT.

Además, esta propuesta contempla devolver los fondos de un aportante de la AFP que haya fallecido. Este dinero, junto con las ganancias que generó en el fondo, se entregarán al familiar del afiliado fallecido luego de que se presente la solicitud correspondiente.

Cabe recordar que en setiembre el Pleno del Congreso había aprobado el octavo retiro de fondos previsionales de las AFP.