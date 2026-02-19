Sky anuncia vuelos diarios entre Lima y Chiclayo desde julio del 2026

Sky anunció que operará vuelos diarios entre Lima y Chiclayo a partir del 13 de julio del 2026. Con esta operación, la aerolínea alcanzará 14 destinos nacionales y 6 internacionales desde Lima, consolidando su propuesta de conectividad dentro y fuera del Perú.

La operación comenzará con siete vuelos semanales (uno diario) y, en respuesta a la evolución de la demanda, fortalecerá progresivamente sus frecuencias durante el segundo semestre. Se estima que permitirá transportar cerca de 9.500 pasajeros mensuales durante 2026, contribuyendo al dinamismo comercial y turístico de la región Lambayeque.

“Esta operación forma parte de nuestra estrategia de consolidar la red doméstica en Perú, fortaleciendo la conectividad entre Lima y regiones clave del país. Chiclayo es un mercado con alto dinamismo comercial, agroindustrial y turístico, y una de las principales ciudades del país que hoy se incorpora a nuestra red con operación directa regular desde Lima. Su conectividad con la capital resulta clave para el desarrollo del norte del Perú y nos permite proyectar un crecimiento sostenido, ampliando las oportunidades de conexión dentro de nuestra red”, señaló José Raúl Vargas, gerente general de SKY en Perú.

La venta de pasajes ya se encuentra disponible en la página web de Sky. Entre el 16 y el 20 de febrero ofrecerá precios promocionales por tramo, impuestos incluidos, desde US$42 (S/141,24) para vuelos de Lima a Chiclayo, permitiendo a los pasajeros planificar con anticipación sus viajes para el segundo semestre del año.

De acuerdo con la aerolínea, la fecha de inicio, cercana a las celebraciones de Fiestas Patrias del 28 de julio, representa además una oportunidad para que más peruanos puedan viajar y celebrar esta fecha especial.