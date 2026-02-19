Sky anuncia vuelos diarios entre Lima y Chiclayo desde julio del 2026

Resumen

De acuerdo con la aerolínea, la fecha de inicio, cercana a las celebraciones de Fiestas Patrias del 28 de julio, representa además una oportunidad para que más peruanos puedan viajar y celebrar esta fecha especial. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Sky anunció que operará vuelos diarios entre Lima y Chiclayo a partir del 13 de julio del 2026. Con esta operación, la aerolínea alcanzará 14 destinos nacionales y 6 internacionales desde Lima, consolidando su propuesta de conectividad dentro y fuera del Perú.

