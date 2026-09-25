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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la conectividad aérea, de las promesas a la ejecución. | Foto: MTC.
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la conectividad aérea, de las promesas a la ejecución. | Foto: MTC.
Por José Raúl Vargas

Los primeros meses del nuevo gobierno nos presentan una nueva oportunidad para abordar un gran pendiente del Perú: fortalecer la conectividad aérea y convertirla en un motor de desarrollo. En este tiempo, hemos visto señales positivas: la reactivación de la Mesa de Conectividad liderada por Mincetur y nuevos espacios de conversación sobre infraestructura aeroportuaria. El desafío ahora es convertir esas señales en políticas y acciones sostenidas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.