Foncomun 2026: MEF transferirá S/10.000 millones a gobiernos locales para ejecutar obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferirá alrededor de S/10.000 millones a las municipalidades provinciales y distritales del país durante el 2026 para impulsar proyectos de inversión pública y ejecutar más obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura y al fortalecimiento de los servicios básicos.

La inyección de recursos se concretará a través de la ampliación de la distribución del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Como parte de este objetivo, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2026-EF, el MEF aprobó los criterios, metodología y procedimientos para la distribución del Foncomun 2026, dando inicio al proceso de transferencias.

Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N.º 073-2026-EF/50, se establecieron los índices de distribución aplicables a los recursos provenientes principalmente del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), cuya tasa se incrementó de 2% en 2025 a 2,5% en 2026, conforme a la Ley Nº 32387.

Este incremento forma parte de un proceso gradual mediante el cual el IPM aumentará en 0,5% anual hasta alcanzar el 4% en 2029, medida que se implementa junto con una reducción equivalente en la tasa del IGV, manteniéndose la carga total en 18 %. Asimismo, la distribución se efectuará sobre la recaudación mensual efectiva del IPM; por ejemplo, los recursos transferidos en febrero corresponden a lo recaudado en enero de 2026.

Como resultado, se estima que el Foncomun crecerá en aproximadamente S/2.000 millones adicionales por año, permitiendo alcanzar los S/10.000 millones transferidos en 2026. Los recursos adicionales generados por el incremento del IPM deberán destinarse exclusivamente a proyectos de inversión pública, priorizando obras de infraestructura y mejoras en la prestación de servicios básicos. Para garantizar este objetivo, el MEF llevará un registro diferenciado de dichos fondos.

“Estamos llevando más recursos donde más se necesitan, a los centros poblados, comunidades y ciudades que esperan agua, pistas, postas de salud y servicios dignos. El fortalecimiento del Foncomun, junto con la estrategia para culminar obras paralizadas, nos permite asegurar que la inversión pública se traduzca en calidad de vida, empleo local y oportunidades reales para la población”, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.