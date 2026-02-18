Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Como parte de este objetivo, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2026-EF, el MEF aprobó los criterios, metodología y procedimientos para la distribución del Foncomun 2026, dando inicio al proceso de transferencias.
Como parte de este objetivo, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2026-EF, el MEF aprobó los criterios, metodología y procedimientos para la distribución del Foncomun 2026, dando inicio al proceso de transferencias.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferirá alrededor de S/10.000 millones a las municipalidades provinciales y distritales del país durante el 2026 para impulsar proyectos de inversión pública y ejecutar más obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura y al fortalecimiento de los servicios básicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Foncomun 2026: MEF transferirá S/10.000 millones a gobiernos locales para ejecutar obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura
Perú

Foncomun 2026: MEF transferirá S/10.000 millones a gobiernos locales para ejecutar obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura

ComexPerú pide evitar cambios innecesarios en el gabinete: “Significa empezar desde cero”
Perú

ComexPerú pide evitar cambios innecesarios en el gabinete: “Significa empezar desde cero”

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú
Perú

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú