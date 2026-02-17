Petro-Perú perdió US$$468,3 millones en el 2025

Petro-Perú reportó que sus pérdidas netas se redujeron en el 2025 a US$468,3 millones. Esto, tras dos años continuos de abultados resultados negativos que la llevaron a perder US$1.064 millones en el 2023 y US$774 millones en el 2024.

Así lo dio a conocer la empresa en sus Estados Financieros (no auditados) del 2024 y el 2025.

En el documento, la petrolera explica que se vio favorecida por la mayor producción y ventas de diésel bajo en azufre y gasolinas, de acuerdo “con el proceso de estabilización de la Nueva Refinería Talara”.

Se trata, precisamente, de los productos con mayor valor agregado que produce el complejo refinero a través de su planta de flexicoking (FCK), unidad productiva que en años previos sufrió múltiples desperfectos.

Por el contrario, la empresa señaló que sus resultados se vieron afectados por el menor precio internacional del crudo y restricciones operativas (oleajes anómalos) que impidieron “el normal suministro de crudo hacia la refinería y el normal abastecimiento de su producción a terminales y plantas, en el primer semestre del año”.

A ello se añaden las continuas mermas en su calificación crediticia y las restricciones en sus líneas de créditos bancarias, que afectan su disponibilidad de liquidez para la adquisición de crudo y el pago a proveedores.

En esa línea, indicó que presenta un déficit de capital de trabajo de US$1.558 millones.

La compañía sostiene, sin embargo, que podrá atender sus necesidades inmediatas gracias a la “obtención de líneas de crédito revolventes de corto plazo otorgadas por bancos locales y del exterior y a los flujos de efectivo de sus actividades de operación”.

En ese sentido dijo que viene priorizando el pago a sus proveedores de crudo y productos, de acuerdo con sus niveles de recaudación diaria.