El enorme problema que representa Petro-Perú para las finanzas públicas tomará tiempo en resolverse. El cambio de autoridades es un primer paso; sin embargo, la voluntad política juega un rol tan importante como la elección de los perfiles para los altos mandos de la estatal. Demás está decir que la gestión de Petro-Perú ha estado tomada por decisiones antojadizas y en primera persona. Si bien hay trabajadores probos y correctos, el accionar de la empresa en su conjunto ha demostrado que el despilfarro y la mala gestión han primado.

Petro-Perú: un tema de gobernanza
Petro-Perú: un tema de gobernanza