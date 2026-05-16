Resumen

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Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo aprobó una nueva modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, operado por Petro-Perú, que contempla ampliar la vigencia del acuerdo y cambiar el esquema de regalías aplicable al proyecto.

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