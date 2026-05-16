El Poder Ejecutivo aprobó una nueva modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, operado por Petro-Perú, que contempla ampliar la vigencia del acuerdo y cambiar el esquema de regalías aplicable al proyecto.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 005-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, y el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan.

Según la norma, la modificación contractual permitirá extender la vigencia del contrato por un periodo adicional de tres años y seis meses, contados desde la fecha efectiva o hasta que entre en vigencia un nuevo contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote Z-69, lo que ocurra primero.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó cambios en el porcentaje de regalías bajo un nuevo esquema aplicable al contrato suscrito entre Perupetro S.A. y Petróleos del Perú – Petro-Perú S.A.

Con ello, Perupetro quedó autorizada para suscribir la modificación contractual correspondiente con la empresa estatal.

El decreto recuerda que el contrato original del Lote Z-69 fue aprobado en noviembre del 2023 mediante el Decreto Supremo N.º 027-2023-EM. Posteriormente, en noviembre del 2025, el Ejecutivo aprobó una primera modificación para ampliar su vigencia y ajustar otras condiciones contractuales.

La nueva modificación se sustenta en el Acuerdo de Directorio N.º 018-2026 de Perupetro, entidad que aprobó el proyecto de adenda contractual.

Además, el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus áreas técnicas y normativas vinculadas a hidrocarburos, concluyó que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Minem también emitió opinión favorable y consideró viable continuar con el trámite para la emisión del decreto supremo.

La norma precisa, además, que esta modificación contractual se encuentra excluida del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante por tratarse de una disposición normativa de carácter particular.