A través de las dos primeras emisiones, se canalizaron recursos mediante microcréditos destinados a financiar conexiones domiciliarias de agua, baños, tanques de almacenamiento y otras mejoras sanitarias básicas, contribuyendo a mejorar las condiciones de acceso a agua y saneamiento de más de 133 mil peruanos. Foto: GEC.
A través de las dos primeras emisiones, se canalizaron recursos mediante microcréditos destinados a financiar conexiones domiciliarias de agua, baños, tanques de almacenamiento y otras mejoras sanitarias básicas, contribuyendo a mejorar las condiciones de acceso a agua y saneamiento de más de 133 mil peruanos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, anunció la emisión de su tercer Bono Azul en el mercado de capitales local, por un monto de hasta S/120 millones. La operación permitirá continuar movilizando recursos hacia el cierre de brechas de acceso a agua y saneamiento, principalmente en hogares y pequeños negocios de zonas rurales y periurbanas del país.

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