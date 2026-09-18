Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, anunció la emisión de su tercer Bono Azul en el mercado de capitales local, por un monto de hasta S/120 millones. La operación permitirá continuar movilizando recursos hacia el cierre de brechas de acceso a agua y saneamiento, principalmente en hogares y pequeños negocios de zonas rurales y periurbanas del país.

A través de las dos primeras emisiones, se canalizaron recursos mediante microcréditos destinados a financiar conexiones domiciliarias de agua, baños, tanques de almacenamiento y otras mejoras sanitarias básicas, contribuyendo a mejorar las condiciones de acceso a agua y saneamiento de más de 133 mil peruanos. El 48% de los prestatarios fueron mujeres, reflejando también el alcance inclusivo del programa.

El Bono Azul se desarrolla mediante una alianza entre Cofide, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Water.org. Este modelo articula las capacidades de la banca de desarrollo, el sistema microfinanciero y la asistencia técnica especializada para llevar financiamiento a distintos territorios del país. Seis cajas municipales, Huancayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica y Piura, articuladas por la FEPCMAC, han canalizado los recursos hacia familias y pequeños negocios.

“Cuando articulamos las capacidades de la banca de desarrollo, el sistema microfinanciero y la cooperación técnica podemos movilizar recursos hacia soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de las personas. Esta tercera emisión nos permitirá continuar atrayendo capital privado para contribuir al cierre de brechas de agua y saneamiento en el país”, señaló Jorge Velarde, presidente del directorio de Cofide.

Por su parte, Martín Sanabria, gerente de Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC, destacó el rol de las cajas municipales en la última milla: “Por su presencia territorial y cercanía con las familias y pequeños negocios, las cajas hacen posible que estos recursos se conviertan en soluciones de agua y saneamiento donde más se necesitan”.

Mientras que Yanina Rumiche, directora de cartera de Water.org, hizo énfasis en el componente técnico del modelo: “La asistencia técnica y el diseño de soluciones financieras adaptadas a las necesidades de las familias demuestran que es posible desarrollar mecanismos sostenibles y escalables para ampliar el acceso a agua y saneamiento”.

Finalmente, José Sarmiento, Gerente General de Cofide, resaltó la importancia del instrumento como un ejemplo de cómo el mercado de capitales puede satisfacer necesidades de la población, pero también indicó que se necesita elevar el ritmo de emisión y originación de estos créditos para conexiones domiciliarias para tener un impacto mayor en el cierre de esta brecha.