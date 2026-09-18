El Decreto de Urgencia autoriza un financiamiento de hasta S/16.023.000 para la implementación del subsidio. Foto: MEF.
El Decreto de Urgencia autoriza un financiamiento de hasta S/16.023.000 para la implementación del subsidio. Foto: MEF.
Por Redacción EC

El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, que establece un subsidio económico temporal y extraordinario para los conductores de vehículos automotores menores de categoría L5 (mototaxis) que prestan el servicio de transporte público de personas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

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