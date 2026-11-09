El presupuesto destinado a vivienda popular está casi agotado y el Fondo Mivivienda, incluso, se ha quedado sin recursos, reveló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante el conversatorio “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post Fenómeno de El Niño”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y El Comercio & América Multimedia.

Esta situación pone en riesgo los avances en la reducción de la brecha habitacional del país, tal como ya lo había advertido la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Frente a este escenario, el funcionario anunció una serie de inyecciones presupuestales para reactivar la adquisición de viviendas.

“Los gobiernos salientes le han dado poco dinero al Fondo Mivivienda y ya se acabó. Por ello, en dos semanas vamos a inyectarles S/150 millones para lo que resta del año y que el fondo vuelva a llenar su alcancía. Además, en enero del próximo año, tendrán S/500 millones, para comenzar”, anunció.

El ministro también indicó que, para el segundo semestre de 2027, el Gobierno duplicará el presupuesto hasta alcanzar los S/1.000 millones. “Es una respuesta concreta, lista para arrancar”, aseguró.

Recordemos que, según las proyecciones de Capeco, si se mantiene la tendencia de desembolsos, la entrega de bonos familiares habitacionales disminuiría 24,6% este año. La reducción sería de 26,9% en la modalidad de construcción en sitio propio y de 18,9% en la adquisición de vivienda nueva.