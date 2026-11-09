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Resumen

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Según las proyecciones de Capeco, si se mantiene la tendencia de desembolsos, la entrega de bonos familiares habitacionales disminuiría 24,6% este año. La reducción sería de 26,9% en la modalidad de construcción en sitio propio y de 18,9% en la adquisición de vivienda nueva.
Según las proyecciones de Capeco, si se mantiene la tendencia de desembolsos, la entrega de bonos familiares habitacionales disminuiría 24,6% este año. La reducción sería de 26,9% en la modalidad de construcción en sitio propio y de 18,9% en la adquisición de vivienda nueva.
Por Maritza Saenz

El presupuesto destinado a vivienda popular está casi agotado y el Fondo Mivivienda, incluso, se ha quedado sin recursos, reveló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante el conversatorio “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post Fenómeno de El Niño”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y El Comercio & América Multimedia.

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