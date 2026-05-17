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El falso ‘déjà vu’

“Siempre me pregunté qué hubiera pasado si no se hubiese adelantado la sesión del pleno y no se hubiesen alcanzado los votos para vacar a Castillo”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Pedro Castillo dio mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso
    Pedro Castillo dio mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso

    Por momentos siento que estoy reviviendo el 2021. Escucharme a mí misma dar la misma respuesta de hace cinco años –palabras más, palabras menos– sobre por qué sería peligroso que triunfe un proyecto político como el de Roberto Sánchez me deja una sensación un poco desconcertante de estar atrapados otra vez en el mismo escenario que llevó al país a la crisis de Pedro Castillo.

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