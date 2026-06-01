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¿En qué país les gustaría vivir?

“La poca capacidad de gestión pública del Estado impacta directamente en el descontento de los peruanos con el mismo Estado y la clase política”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Esta es la pregunta que desde Capitalismo Consciente Perú planteamos a los chicos que participan en el taller Jóvenes Ciudadanos Conscientes en distintas regiones del país. Y las respuestas, sin importar el lugar, se repiten. Los jóvenes quieren vivir en un país con seguridad, acceso real a educación y salud de calidad. Donde las mujeres no tengan miedo de caminar por una calle oscura o subirse a un taxi. Donde tengan oportunidades económicas y no sean discriminados por su raza o lugar de origen. Quieren un país donde no haya corrupción, sicarios, minería ilegal ni narcotráfico. Quieren vivir en democracia, con libertad y dignidad.

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