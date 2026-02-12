Sanna duplicará capacidad de su Clínica San Borja: este es el plan de crecimiento que tendrá una inversión de US$50 millones

2025 fue un año de crecimiento, pero también de desafíos para Clínica Sanna (Intercorp). La red de clínicas creció 12% a pesar de la tragedia que significó el empleo de un lote de suero defectuoso proporcionado por Medifarma.

Se trató de un evento que afectó a dos de las cinco clínicas de la red, pero que ya se está solucionado gracias al “apoyo que la empresa viene brindando a las familias afectadas” y a los resultados de las pesquisas policiales, que la “eximen de responsabilidad”, remarca Francisco Feliu, flamante CEO de Red Sanna.

Así, la empresa se alista a repetir el crecimiento del 2026. ¿De qué manera?

- ¿Cuál es el balance del 2025 para Sanna?

2025 ha sido un año con muchos avances interesantes y desafíos importantes también. Ha sido un año súper positivo para la organización. No hemos parado de enfocarnos en el crecimiento, en consolidar lo que hemos venido construyendo durante muchos años y en seguir construyendo a través de proyectos nuevos. Hemos tenido volúmenes de venta muy interesantes.

- ¿Cuánto facturaron en 2025?

Alrededor de S/1.095 millones. Tenemos 1 millón 800 mil consultas al año, divididos entre las clínicas de Lima, las clínicas de provincia y todos los centros clínicos. Yo me atrevería a decir que la red de Sana ha hecho un buen trabajo en la construcción de un primer anillo de atención con los nueve centros clínicos que tenemos hoy, y los 11 que vamos a tener en corto plazo.

- ¿Aumentarán dos centros clínicos? ¿Por qué es eso importante?

Porque facilita el acceso a la atención médica de mucha de nuestra población. Pero también porque permite realizar atenciones que no son necesarias que se hagan en una clínica, con lo cual estás pueden tener la capacidad de atender situaciones más complejas con mayor capacidad.

- ¿Esta facturación de S/1.095 millones representa un crecimiento respecto del 2024?

Es un crecimiento importante de alrededor de 12% o 13% en la facturación total.

Sanna reinauguró hace poco su Clínica Sánchez Ferrer, en Trujillo.

- 2025 también fue un año de desafíos. ¿Ya se solucionó la tragedia (tres decesos) ocasionada por el uso de suero defectuoso?

Eso fue algo muy duro para todo el sector salud. Hubo dos clínicas afectadas en nuestra red, en Trujillo y en San Borja. Felizmente, nuestra cercanía con las familias y el apoyo que les dimos ha sido lo más importante porque es una responsabilidad que teníamos. Pero, policialmente también, hay ciertas responsabilidades identificadas que nos eximen.

- ¿Las familias afectadas han desistido de emprender acciones legales?

También hemos sido víctimas en cierta forma y, lo puedo decir hoy día, de una sustancia que era muy nociva. Pero, felizmente, se está acabando bien en relación a nosotros.

- ¿El proceso policial ya ha concluido?

Está concluyendo, sí.

- A pesar de la tragedia, la facturación de Sanna creció en 2025. ¿Eso significa que no hubo un impacto?

Recordemos que somos cinco clínicas y que el problema se dio solamente en dos: una en provincia y una en Lima. Han sido tres casos, en realidad, los que hemos tenido (de decesos), pero sí nos han afectado. Ha impactado en las atenciones que involucran a esas dos clínicas durante los meses cercanos a los eventos. Hemos tenido impactos complejos que nos han llevado a realizar acciones y a ayudar muchísimo a nuestro cuerpo médico, que estaba muy preocupado.

- Se entendería que han tomado todas las medidas necesarias para evitar que un caso como este se vuelva a repetir.

Muchísimo. Este es un caso único nivel global. Si revisamos la literatura veremos que, prácticamente, no se encuentran casos [mortales] con esta sustancia (suero). Pero, sí, hemos implementado todas las seguridades para darle tranquilidad a nuestros usuarios.

EXPANSIÓN DE SAN BORJA

- ¿Cuál es el último proyecto importante que han realizado?

A fines del 2025 remodelamos e inauguramos las nuevas capacidades de la Clínica Sánchez Ferrer, de Trujillo. Es un proyecto de largo aliento que duró tres años. Hoy en día está clínica representa el 40% de todas las atenciones particulares de Trujillo. Hemos remodelado las áreas de emergencias, de laboratorios, de hospitalización y de cirugías quirúrgicas, más la fachada qué acompaña a la experiencia al paciente con una inversión importante de US$10 millones.

La ampliación de la Clinica San Borja es el proyecto emblemático de Sanna.

- ¿Es un proyecto de ampliación?

Es una ampliación y una remodelación. Parte de nuestra estrategia es mejorar la experiencia de los pacientes, sus familias y los médicos.

- ¿También acaban de inaugurar un centro clínico?

Hemos inaugurado un centro clínico en provincias, totalmente nuevo, en Arequipa. Con esto, nuestra Clínica del Sur ya empieza a tener un primer nivel de atención. Esto debería ayudarla a concentrarse en las atenciones que deben llegar hacia ella.

- ¿Qué planes tienen para el 2026?

A fines del 2026 o inicios del 2027 empezaremos a construir nuestro proyecto más importante, que es la ampliación de la Clínica San Borja. Se trata de dos torres nuevas, adicionales a la clínica actual, donde la capacidad se ha quedado corta.

- ¿En cuánto se incrementará la capacidad de la clínica?

Vamos a hacer una expansión que nos llevará de 110 a 210 camas. Vamos a pasar, también, de 60 a 100 consultorios. Tendremos áreas de imágenes totalmente renovadas. Le hemos dado un enfoque de resolución ambulatoria (que no requiere hospitalización). Hoy en día la salud en el mundo está yendo más hacia eso: a que el paciente salga mejor atendido y en el menor tiempo posible para poder atender a más personas.

- ¿Tendrá un enfoque de resolución ambulatoria?

Va a tener un centro quirúrgico ambulatorio, donde la recuperación no se hará en camillas estándar, sino en sillones. Serán cirugías más simples. Es una innovación que ninguna clínica en el Perú tiene hoy en día. Y también vamos a mejorar las capacidades oncológicas de la clínica.

- ¿Ya han adquirido los terrenos para las nuevas torres?

Sí. Estamos construyendo las capacidades de estacionamiento, que eran al aire libre y ahora van a ser subterráneas. Estamos aprovechando esos 2 mil metros cuadrados de terrenos para construir una torre en la Av. Guardia Civil, y otra hacia el lado de la calle Juan Lorenzo Bernini, donde estará el nuevo centro quirúrgico. La bondad de este proyecto es que las torres se unirán con la clínica actual. Eso nos va a permitir dar una atención súper potente.

9. Clínica SANNA. (Foto: SANNA)

- ¿Qué otros proyectos tienen en mente?

También tenemos un proyecto en el centro de Lima que va a atender a Lince, El Cercado y La Victoria. Es un centro clínico muy potente de 12 mil metros cuadrados, que será muy interesante para una población que es muy densa en esa zona. Ese va a ser uno de los proyectos bandera que vamos a inaugurar en el 2026.

- ¿En dónde estará ubicado este nuevo centro clínico?

Vamos a estar en un edificio de varios pisos en la Av. Arequipa. Allí hay muchos comercios, institutos, universidades, empresas y una densidad poblacional bastante grande. Va a ser un centro clínico de amplia resolución. No será una clínica, por el momento, pero sí un centro clínico muy potente con imágenes de laboratorios.

- ¿Cuánto piensan invertir en estos proyectos?

Nuestra invasión en la Clínica San Borja, incluyendo equipos, será de aproximadamente US$50 millones. Y destinaremos US$8 millones o US$9 millones al centro clínico de Lince.

- ¿Cuánto piensan crecer una vez que estos proyectos estén terminados?

No tengo una respuesta exacta, pero nuestro espíritu es seguir creciendo con estas ampliaciones. Pero, sí, tenemos marcado crecer en el 2026 como hemos crecido en el 2025, sobre un ratio del 10% en nuestra facturación y atención.

- ¿Cuántas clínicas conforman la red Sanna?

En la red Sanna somos cinco clínicas: la Clínica Belén, en Piura; la Clínica Sánchez Ferrer, en Trujillo; la Clínica del Sur, en Arequipa; la Clínica El Golf, en San Isidro, y Sanna San Borja, en el distrito de San Borja. Tenemos 4.600 colaboradores y alrededor de 3.600 médicos de staff a nivel nacional.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

-Finalmente, ¿están viendo temas de tecnología como la Inteligencia Artificial?

Mucho. Ser parte del grupo Intercorp nos ayuda con las iniciativas tecnológicas porque estas son más disruptivas en el sector financiero y el sector salud. Pero hay que construir las capacidades para ello, y ya estamos en esa construcción. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que es telemedicina y en herramientas para que los usuarios tengan una experiencia digital más potente y fácil.

El 27% de las consultas en Sanna se pagan a través de Internet. (Foto: Technopatas)

- ¿Qué herramientas, por ejemplo?

Por ejemplo, tenemos la App Sanna, dónde se agenda el 50% de todas las consultas. El 27% de esas consultas se pagan a través de la App. Tenemos 1.4 millones de usuarios digitales en estas plataformas. Y ahora estamos yendo a la versión 2.0 de esta App, la cual va a poder consolidar muchas partes de la historia clínica, como las imágenes de laboratorio. Y estamos viendo otras soluciones muy importantes.

- ¿Soluciones con IA?

Tenemos todo el proyecto de Inteligencia artificial (IA) y data analytics para ver cómo explotamos nuestra propia información en pro de hacer una mejor atención. Pero hay que construir las capacidades para ordenar esa data y ponerla al servicio de los pacientes.