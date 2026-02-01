Orange Energy: La empresa que nació para aportar soluciones al problema del cambio climático

Su apuesta por las energías renovables rinde frutos a pesar de un comienzo sumamente retador.

Henry Guzmán, reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), dio inicio a Orange Energy, en vísperas del estallido de la pandemia de COVID-19. Semanas antes había renunciado a su trabajo como director de energía en Mitsui para perseguir su sueño de fundar una empresa “que haga un aporte al problema mundial del cambio climático”.

Pero poco antes de iniciar operaciones, el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar la economía peruana “por unos días”, y Guzmán se encontró en un gran dilema. “Para esa fecha todavía no habíamos vendido nada. El 7 de Julio de 2020 nació mi primera hija. Ahí me cuestioné si había tomado la decisión correcta al renunciar a mi trabajo corporativo”, comenta el empresario.

La situación era aún más preocupante debido a que Guzmán decidió fundar la empresa empleando todos los ahorros de su vida, y vendiendo algunos activos. Esto, a fin de tener capital de trabajo para operar durante los primeros meses “hasta que salieran las primeras ventas”.

“Felizmente, poco después comenzaron a llegar éstas, y todo salió bien”, comenta.

Recuerda que la primera venta de la empresa fue una planta solar de seis paneles fotovoltaicos a una empresa inmobiliaria en el distrito de San Miguel. “Ese día festejamos en Orange. Después de eso hemos ido creciendo hasta desarrollar proyectos mucho más grandes”, manifiesta Guzmán.

Hoy, la empresa de energía está presente en otros cinco países de la región: Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana y Colombia; y alista planes para ingresar a Brasil, “un mercado estratégico por su tamaño, crecimiento y alto potencial en soluciones de energía sostenible en la región”.

“Queremos ser una empresa transnacional, que colabore con las comunidades donde tengamos operaciones, y siempre dentro del objetivo principal, que es ayudar a la transición energética hacia una matriz más limpia”, anota el empresario.

Orange se especializa en brindar soluciones energéticas a empresas, instituciones y organizaciones que buscan optimizar su consumo de energía, reducir su impacto ambiental y avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.

En esa línea, sus principales clientes son empresas de los sectores industrial, agroindustrial, minero y construcción.

Perú es, no obstante, todavía un mercado pequeño para el tema de energías renovables y la generación distribuida (autoconsumo de energía eléctrica en base a energías renovables).

De hecho, Guzmán señala que, de los cinco países donde operan, Perú es el que tiene una regulación más atrasada en generación distribuida.

“Los otros cuatro países, todos, tienen una regulación mucho más avanzada, con marco más preciso y mejores incentivos y condiciones de mercado, lo cual nos permite vender energía a la red pública”, precisa.

De allí su incursión en dichos cuatro países donde ha llegado de la mano de “clientes que nos han llevado para que repliquemos el servicio que les hemos hecho en el Perú”, refiere Guzmán.

Orange se encuentra ahora en proceso de levantamiento de capital para desarrollar más proyectos y acelerar su estrategia de crecimiento. La empresa creció 102% en el 2025 y este año proyecta crecer 173% (a nivel de todo el Holding).