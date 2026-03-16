En la antesala de una nueva edición de los Premios Líderes Empresariales del Cambio (LEC), miembros del jurado resaltaron la importancia de visibilizar historias empresariales que contribuyen al desarrollo del país y que combinan crecimiento económico, innovación y sostenibilidad.

El reconocimiento, organizado por EY Perú, El Comercio y Abanc, celebra anualmente a empresarios que impulsan el desarrollo peruano mediante iniciativas que generan valor económico y social. El premio abarca categorías como empresa corporativa, grande, mediana y joven empresa, y distingue a un Gran Ganador que representará al Perú en el EY World Entrepreneur Of The Year, encuentro internacional que reúne a líderes empresariales de distintos países.

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Para Eduardo Torres Llosa, director independiente y miembro del jurado, el valor de la iniciativa radica también en el proceso que permite identificar y reconocer a empresarios con impacto en el país. “La premiación de los LEC es la etapa final de un largo y riguroso proceso previo de identificación, evaluación y selección de empresarios que —además de éxito— tienen la visión, los valores y la tenacidad para hacer un mejor Perú desde su ámbito de actuación. Si queremos progresar como país, necesitamos más empresarios LEC. Una forma de contribuir a ello es dedicar tiempo y recursos a reconocer y difundir sus logros”, señaló.

Miguel Cruzado, preboste de la Universidad del Pacífico, subrayó que la relevancia del premio está en su capacidad para conectar el éxito empresarial con el impacto positivo en la sociedad. “Es importante recoger y reconocer experiencias con impacto positivo en la vida de las personas, porque inspiran y movilizan. Los premios LEC son particularmente necesarios para los tiempos que vivimos porque unen dimensiones que en nuestra vida social parecen desconectarse: unen éxito empresarial con impacto positivo en el entorno; unen innovación y audacia con ética y responsabilidad; unen el valor de la empresa con el testimonio de las personas que la lideran y trabajan en ella”, afirmó el también jurado de este reconocimiento.

En esa misma línea, Elsa del Castillo, directora de Pacífico Business School y parte del equipo, menciona que el proceso del premio permite comprender mejor las dinámicas del empresariado peruano y el impacto que pueden generar sus iniciativas. “Los Premios LEC cumplen una función muy valiosa porque permiten visibilizar historias empresariales que muestran cómo se crea valor en el país desde la empresa. No se trata solo de reconocer resultados económicos, sino de destacar trayectorias en las que el crecimiento ha ido acompañado de una mirada de sostenibilidad y de impacto en el entorno”, explicó.

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Durante el proceso de evaluación, el jurado revisa iniciativas empresariales de distintos sectores y regiones del país. Según Cruzado, una de las características que más destacan entre los postulantes es la diversidad de iniciativas empresariales en distintas regiones y sectores del país.

“Siempre me impresiona la variedad de iniciativas empresariales innovadoras y con gran potencial de réplica, modelo e inspiración para otros, a lo largo y ancho del Perú. El empresario innovador del Perú no está solo en Lima ni solo en algunos sectores económicos: están en todo el país, son muchos, en distintos sectores económicos y regiones, con orígenes sociales y culturales muy diversos”, comentó.

Por su lado, Del Castillo resaltó que muchas de estas historias reflejan decisiones estratégicas orientadas al largo plazo y a la generación de valor sostenible. “Participar como jurado permite conocer de cerca trayectorias empresariales marcadas por resiliencia, capacidad de adaptación y una fuerte voluntad de seguir apostando por el país”, indicó.

Torres Llosa, por su parte, destacó que las historias detrás de los LEC evidencian que el liderazgo empresarial no depende del tamaño de la empresa o del sector en el que opera.

Del Castillo también destacó el impacto que genera el dar visibilidad a estas iniciativas empresariales. “En medio de narrativas dominadas por la incertidumbre o el pesimismo, el proceso del premio permite observar algo que muchas veces no aparece con suficiente claridad en el debate público: hay empresarios en todo el país que siguen invirtiendo, innovando y generando empleo”, sostuvo.

Para Cruzado, además de reconocer trayectorias empresariales, el premio también muestra ejemplos concretos de liderazgo empresarial.

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“Los Premios LEC constituyen un ejercicio de incremento de nuestra autoestima como sociedad. Hoy, en este entorno nacional y mundial de tanta incertidumbre, esto es justamente lo que necesitamos”, concluyó Torres Llosa.

La ceremonia de los Premios LEC se realizará este miércoles 18 de marzo en la sede histórica del Diario El Comercio.