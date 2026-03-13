Escuchar
Giorgio Mosoni asumió a sus 36 años la gerencia general de Ipesa SAC, cargo compartido con su hermano Carlo. El ejecutivo, reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), inició su rumbo profesional en la banca de inversión en Estados Unidos y retornó al país para involucrarse en la empresa fundada por su padre. La compañía, dedicada a la comercialización de maquinaria pesada e industrial –entre otras actividades– estima crecer un 15% este año, agregó Mosoni.