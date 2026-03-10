Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 2025 fue un año muy bueno para el sector bancario a nivel nacional, y el BCP no fue ajeno a este contexto: el banco más grande del país alcanzó utilidades históricas, superiores a S/6.400 millones, y anotó un crecimiento por encima del 20%. Diego Cavero, CEO de la entidad, comenta a Día1 los planes de crecimiento de la entidad para este año, destacando el potencial que se percibe a nivel del consumo, micro, pequeñas y medianas empresas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista