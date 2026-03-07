Con la restricción del gas natural, varias industrias han tenido que buscar otras fuentes de energía para continuar su producción, lo que podría asumir el incremento de costos. No obstante, algunas empresas del sector consumo descartaron que este aumento vaya a trasladarse al consumidor final.

Según Alicorp, están implementando medidas operativas y logísticas extraordinarias para asegurar la continuidad de sus operaciones y mantener el abastecimiento del mercado.

En este contexto, indicaron, que “no se han realizado incrementos en los precios de venta a distribuidores y comercios como consecuencia de esta coyuntura”, se lee en un comunicado.

Así como ellos, CBC Perú, empresa de bebidas también confirmó que “no realizará incrementos en los precios de su portafolio de bebidas durante este período de emergencia”.

La empresa explicó que están realizando esfuerzos adicionales por parte de sus equipos y sus cadenas de valor, para cumplir con sus consumidores.

“Somos conscientes del impacto que coyunturas como esta pueden generar en la economía de miles de familias y en la actividad de nuestros clientes y aliados comerciales. Por ello, hemos activado una serie de medidas que nos permitan sostener la continuidad de nuestras operaciones”. refirieron.