En Asamblea General de Asociados del viernes 10 de julio del presente año, el Sr. Juan Anotnio Pacheco Romaní fue elegido para asumir la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
En Asamblea General de Asociados del viernes 10 de julio del presente año, el Sr. Juan Anotnio Pacheco Romaní fue elegido para asumir la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
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Abogado de profesión, con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, Juan Pacheco cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado, entre otros cargos, el de viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), además de ocupar posiciones de dirección en importantes empresas del sector privado y venía ocupando la gerencia general de AFIN.
Como parte de su gestión, impulsará una agenda orientada a promover la participación de la inversión privada en infraestructura, especialmente en Asociaciones Público Privadas y políticas públicas que permitan cerrar las brechas de servicios básicos en beneficio de la población.
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Romaní resaltó la importancia de cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, así como con aquellos proyectos que ya cuentan con contratos suscritos, aunque no fueron priorizados en el referido instrumento y los que integran el portafolio de Proinversión.
“Hemos identificado proyectos de infraestructura por cerca de US$50 mil millones que, en un horizonte de cinco o seis años, podrían generar alrededor de 2 millones de empleos formales, según la metodología de cálculo del Plan Nacional de Infraestructura. El Perú necesita acelerar estas inversiones para impulsar su crecimiento económico y competitividad, con especial enfoque en la infraestructura social”, puntualizó.
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