Juan Antonio Pacheco Romaní asumirá la presidencia de AFIN. Foto: AFIN.
Juan Antonio Pacheco Romaní asumirá la presidencia de AFIN. Foto: AFIN.
Por Redacción EC

En Asamblea General de Asociados del viernes 10 de julio del presente año, el Sr. Juan Anotnio Pacheco Romaní fue elegido para asumir la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

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